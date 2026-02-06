X!

Kaubavedu Eesti Raudtee taristul kahanes mullu kolme miljoni tonnini

Eesti
Eesti Raudtee uus haldushoone Tapal
Eesti Raudtee uus haldushoone Tapal Autor/allikas: Kristiin Elmat
Eesti

Kaubavedude maht Eesti Raudteel on ajaloo madalaimas seisus. Aastane maht on umbes kolm miljonit tonni.

Eesti raudteevõrk on üha rohkem vaid reisijateveo kasutuses. Kaubavedu on kordades väiksem kui veel näiteks kuus aastat tagasi. Kohalike vedude maht on püsinud enam-vähem sama – aastal 2020 1,3 miljonit tonni, aastal 2024 1,4 miljonit tonni. Küll on aga pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse vähenenud rahvusvaheliste vedude maht. Aastal 2020 oli see 10,2 miljonit tonni, kuid 2024. aastal vaid 1,5 miljonit tonni. Seega nii sise- kui välisveod moodustasid eelmisel aastal kokku kolm miljonit tonni.

Eesti Raudtee kommertsosakonna juht Arthur Raichmann tunnistas, et seis on halb.

"Läbi aegade üks madalamaid veomahu perioode, mis meil ajaloost näidata on. Eesti Raudtee on näinud aegu, kus mööda raudteed on veetud aastas isegi 40 miljonit tonni kaupa. Aastal 2022 olid veomahud kuus kuni seitse miljonit tonni ja praegu oleme poole väiksema mahu peal. Järk-järgult on kogu aeg langenud. Suurem osa sellest on tulnud transiidi arvelt, aga ega siseveod ei suuda seda kompenseerida," lausus Raichmann.

Praegu on lootus transiidivedude paranemisele Kesk-Aasia suunal ja Baltikumi siseselt.

"Eelmise aasta lõpus oli presidendi visiit Kasahstani, mille käigus tehti perspektiivseid kokkuleppeid. See annab lootust väikeseks tõukeks. Üht-teist on juba tulnud, peamiselt toiduainesektori kaubad, nagu viljatransiit ja sojaoad. See on just see kaup, mis võiks Kasahstani ja Usbeksitani kaudu liikuda. Väike elavnemine selles suunas on olnud," ütles Raichmann.

Kui koguturu maht jäi kolme miljoni tonni piirile, siis sellest 40 kuni 50 protsenti on Operaili osa. Operaili juhatuse liige, tegevjuht Merle Kurvits ütles kirjalikus kommentaaris, et kaubaliikide profiil muutunud ei ole, kuna turu dünaamika püsib. Peamiselt kütused, kemikaalid, masinad ja puistekaubad, nagu näiteks turvas.

Nii Raichmann kui Kurvits loodavad paranemist sisevedudelt.

"Külmemal perioodil liigub traditsioonilselt põlevkivi, aga ka põlevkiviõli, mida Kohtlas toodetakse, liigub raudteed mööda. See kolm miljonit tonni on justkui pidama jäänud. See oli eelmine aasta nii ja aasta varem ning enam ei oska langust edasi ennustada," sõnas Raichmann.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Vikerraadio"

Samal teemal

uus kultuurisaade

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:40

Päevakaja (06.02.2026 18:00:00)

18:39

Kallis elektri hind on tugevalt puudutanud ka suurtootjaid

18:36

USA kutsus Venemaad ja Hiinat kolmepoolsetele tuumakõnelustele

18:30

Kaubavedu Eesti Raudtee taristul kahanes mullu kolme miljoni tonnini

18:02

German Golub: "Meie Erikas" on oluline teekond, kuidas tulemusteni jõuti

17:59

Zirk omanimelise võistluse eel: pealtvaatajad saavad unikaalse kogemuse

17:52

Meedia: Niinistöst võib saada Euroopa Liidu erisaadik suhtluseks Venemaaga

17:34

Lill: pärast teist vooru mängisime päris hästi, aga kehvast algusest piisas

17:29

Tsahkna kohtus Kiievis president Volodõmõr Zelenskiga

17:25

Kaubavedu Eesti Raudtee taristul kahanes mullu kolme miljoni tonnini

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

05.02

Sõja 1443. päev: Ukraina teatas rünnakutest Venemaa mandritevahelise raketi stardiplatvormile Uuendatud

06:52

Trump andis Chagose saarte tagastamisele rohelise tule

16:55

Ukraina vastulöök jättis Belgorodi piirkonna elektrita Uuendatud

05.02

Yle: Soome lahes toimus Vene varilaevastiku alusel plahvatus

05.02

Eesti kurlingupaar sai olümpial esimese võidu Uuendatud

17:05

Kaldvee ja Lill jäid valitsevatele olümpiavõitjatele alla Uuendatud

10:29

GRU asejuht sai Moskvas toimunud tulistamises haavata

05.02

Karis: Eesti välispoliitika on ühtne

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

12:07

Eksperdid: valitsus kujundab maastikku Karise mittetoetamiseks

ilmateade

loe: sport

17:59

Zirk omanimelise võistluse eel: pealtvaatajad saavad unikaalse kogemuse

17:34

Lill: pärast teist vooru mängisime päris hästi, aga kehvast algusest piisas

17:05

Kaldvee ja Lill jäid valitsevatele olümpiavõitjatele alla Uuendatud

16:15

Kriisa jäi endise koduülikooli vastu nullile

loe: kultuur

18:02

German Golub: "Meie Erikas" on oluline teekond, kuidas tulemusteni jõuti

16:18

Endlas esietendub Ingomar Vihmari lavastus "Väikeses häärberis"

13:44

Uue muusika reede: An-Marlen, Sombr, Alika, EsDeeKid jpt

13:13

Vaino: Mati Unt oli omal ajal samasugune staar nagu tänapäeval sisuloojad

loe: eeter

13:56

Saku pere ehitas kahe nädalaga lapsele sünnipäevaks värvilise iglumaja

12:37

Diakon Bianca Mikovitš: usklikkus avardab inimese maailmapilti

11:13

Režissöör Kirk Jones: Tourette´i sündroomiga elamine on täna väga riskantne

10:26

Merle Karusoo: sõjast väsimine tähendab, et me ootame Ukraina kaotust

Raadiouudised

15:35

Kallis elektri hind on tugevalt puudutanud ka suurtootjaid

15:30

Neljandik tänavusest kaitse-eelarvest läheb laskemoona ostuks

15:25

Raadiouudised (06.02.2026 15:00:00)

12:30

Õhtul avatakse Milano Cortina taliolümpiamängud

12:30

Öösel tuleb kohati kuni 20 kraadi külma

12:25

Raadiouudised (06.02.2026 12:00:00)

10:00

Kunstiakadeemia avab uuest õppeaastast maastikuarhitektuuri magistriõppe

10:00

Soome lahel reisilaevaliikluse katkemise ohtu pole

09:45

Rootsi Ringhalsi tuumajaama juurde kavatsetakse rajada moodulreaktorid

09:40

Kohati sajab nõrka lund ja läänerannikul on pinnatuisku

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo