Randpere: debatt Karise sõnade üle poleks pidanud nii avalikuks ja kangeks minema

Riigikogu opositsiooni hinnangul kritiseerib koalitsioon president Alar Karise Ukraina-teemalisi väljaütlemisi eelkõige seetõttu, et nad ei soovi Alar Karise jätkamist presidendina. Reformierakond aga ütleb, et see ei vasta tõele.

President Alar Karis ütles Euronewsile antud intervjuus, et Euroopa Liit võiks määrata eriesindaja, kes asuks Venemaa presidendiga läbi rääkima Ukraina sõja lõpetamise üle. Telekanalile NBC rääkis Karis, et Ukraina võiks anda osa oma aladest rahu eest Venemaale.

Isamaa erakonda kuuluv Jüri Ratas ütles, et koalitsioonipoliitikute terav kriitika näitab seda, et Alar karis tahetakse mängida presidendivalimistel auti.

"See puudutab minu meelest täna ainult sisepoliitikat ja see puudutab sõnade moonutamist ja mõtte moonutamist. Ma arvan, et enamusele Eesti inimestest pole kahtlust ka selles, et kas Alar Karis toetab Ukrainat või ei toeta. Muidugi toetab," sõnas Isamaa eestseisuse liige Jüri Ratas.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvarti sõnul lähtuvad koalitsiooni kuuluvad poliitikud, kes presidenti kritiseerivad, sisepoliitikast. Tema sõnul on nende eesmärk valida president riigikogus.

"Selleks, et leida president, kes sobiks koalitsioonile, tuleb teha kõik, et kaotaks populaarsust praegune president. Tuletaks meelde, et Karise populaarsus on 74 protsenti ja praeguse valitsuse populaarsus on 11-12 protsenti," lausus Kõlvart.

Reformierakonna juhatuse liige Valdo Randpere ütles, et need väited ei vasta tõele, sest koalitsioonierakonnad pole võimalikke kandidaate veel arutamagi hakanud.

"President ei ole isegi seda välja öelnud, et ta üldse tahaks kandideerida. Rääkida siin sellist juttu, et me siin kuidagi valmistame pinnast ette... Kogu see asi algas ju sellest, et president ütles välja asju, mis mis olid ebaõnnestunud - oleme nõus sellega. Ega see debatt ei oleks pidanud nii avalikuks ja kangeks minema, nagu ta läks," sõnas Randpere.

SDE esimees Lauri Läänemets ütles, et president Alar Karis on küll hästi hakkama saanud, kuid järgmine president peaks olema tugev välispoliitikas. Koalitsioonipoliitikute väljaütlemisi tema presidendivalimiste osaks ei nimeta.

"Ma ei nimetaks seda presidendikampaania osaks ja Alar Karise välistamiseks. See pigem iseloomustab seda jõuetust ja saamatust, mis valitsusel endal on. Meil on väga palju erinevadi formaate, kus presidendiga kokku leppida," ütles Läänemets.

"Selliseid pingeid Stenbocki ja Kadrioru vahel ei ole. Tegelikult ma tean, et president ja peaminister saavad omavahel hästi läbi. Sellised avalikud debatid küsimuses, kus me tegelikult kõik peame olema ühtsed ja sisuliselt ma usun, et olemegi ühtsed - need on asjatud," lausus Randpere.