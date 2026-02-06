X!

Randpere: debatt Karise sõnade üle poleks pidanud nii avalikuks ja kangeks minema

Eesti
Valdo Randpere
Valdo Randpere Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigikogu opositsiooni hinnangul kritiseerib koalitsioon president Alar Karise Ukraina-teemalisi väljaütlemisi eelkõige seetõttu, et nad ei soovi Alar Karise jätkamist presidendina. Reformierakond aga ütleb, et see ei vasta tõele.

President Alar Karis ütles Euronewsile antud intervjuus, et Euroopa Liit võiks määrata eriesindaja, kes asuks Venemaa presidendiga läbi rääkima Ukraina sõja lõpetamise üle. Telekanalile NBC rääkis Karis, et Ukraina võiks anda osa oma aladest rahu eest Venemaale.

Isamaa erakonda kuuluv Jüri Ratas ütles, et koalitsioonipoliitikute terav kriitika näitab seda, et Alar karis tahetakse mängida presidendivalimistel auti.

"See puudutab minu meelest täna ainult sisepoliitikat ja see puudutab sõnade moonutamist ja mõtte moonutamist. Ma arvan, et enamusele Eesti inimestest pole kahtlust ka selles, et kas Alar Karis toetab Ukrainat või ei toeta. Muidugi toetab," sõnas Isamaa eestseisuse liige Jüri Ratas.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvarti sõnul lähtuvad koalitsiooni kuuluvad poliitikud, kes presidenti kritiseerivad, sisepoliitikast. Tema sõnul on nende eesmärk valida president riigikogus.

"Selleks, et leida president, kes sobiks koalitsioonile, tuleb teha kõik, et kaotaks populaarsust praegune president. Tuletaks meelde, et Karise populaarsus on 74 protsenti ja praeguse valitsuse populaarsus on 11-12 protsenti," lausus Kõlvart.

Reformierakonna juhatuse liige Valdo Randpere ütles, et need väited ei vasta tõele, sest koalitsioonierakonnad pole võimalikke kandidaate veel arutamagi hakanud.

"President ei ole isegi seda välja öelnud, et ta üldse tahaks kandideerida. Rääkida siin sellist juttu, et me siin kuidagi valmistame pinnast ette... Kogu see asi algas ju sellest, et president ütles välja asju, mis mis olid ebaõnnestunud - oleme nõus sellega. Ega see debatt ei oleks pidanud nii avalikuks ja kangeks minema, nagu ta läks," sõnas Randpere.

SDE esimees Lauri Läänemets ütles, et president Alar Karis on küll hästi hakkama saanud, kuid järgmine president peaks olema tugev välispoliitikas. Koalitsioonipoliitikute väljaütlemisi tema presidendivalimiste osaks ei nimeta.

"Ma ei nimetaks seda presidendikampaania osaks ja Alar Karise välistamiseks. See pigem iseloomustab seda jõuetust ja saamatust, mis valitsusel endal on. Meil on väga palju erinevadi formaate, kus presidendiga kokku leppida," ütles Läänemets.

"Selliseid pingeid Stenbocki ja Kadrioru vahel ei ole. Tegelikult ma tean, et president ja peaminister saavad omavahel hästi läbi. Sellised avalikud debatid küsimuses, kus me tegelikult kõik peame olema ühtsed ja sisuliselt ma usun, et olemegi ühtsed - need on asjatud," lausus Randpere.

Toimetaja: Johanna Alvin

Samal teemal

uus kultuurisaade

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:44

Verlin jooksis Madridis võimsa rahvusrekordi ja tagas MM-pääsme Uuendatud

21:26

Kadrioru pargis ehitati lumelinna

21:24

Nädalavahetusel püsib karge talveilm

21:21

Tartlased on hakanud jäätunud Emajõge jalakäiguteena kasutama

21:07

Randpere: debatt Karise sõnade üle poleks pidanud nii avalikuks ja kangeks minema

20:36

Von der Leyen tegi ettepaneku uuteks Venemaa-vastasteks sanktsioonideks

20:35

VAATA OTSE | Milano Cortina taliolümpia algab uhke avatseremooniaga Uuendatud

20:13

Tiisler enne OM-i avamist: saame lõpuks teha seda, mis on see

19:51

Teisel perioodil mängu käest lasknud saalihokikoondis kaotas Saksamaale

19:25

Operatsioonil käinud Ingebrigtsen jätab tõenäoliselt vahele kogu hooaja

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:52

Trump andis Chagose saarte tagastamisele rohelise tule

16:55

Ukraina vastulöök jättis Belgorodi piirkonna elektrita Uuendatud

05.02

Sõja 1443. päev: Ukraina teatas rünnakutest Venemaa mandritevahelise raketi stardiplatvormile Uuendatud

05.02

Yle: Soome lahes toimus Vene varilaevastiku alusel plahvatus

17:05

Kaldvee ja Lill jäid valitsevatele olümpiavõitjatele alla Uuendatud

10:29

GRU asejuht sai Moskvas toimunud tulistamises haavata

14:42

Merilo: Ukraina sõjale eelnenud rahu tõenäoliselt ei naase

12:07

Eksperdid: valitsus kujundab maastikku Karise mittetoetamiseks

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

05.02

Eesti kurlingupaar sai olümpial esimese võidu Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:44

Verlin jooksis Madridis võimsa rahvusrekordi ja tagas MM-pääsme Uuendatud

20:35

VAATA OTSE | Milano Cortina taliolümpia algab uhke avatseremooniaga Uuendatud

20:13

Tiisler enne OM-i avamist: saame lõpuks teha seda, mis on see

19:51

Teisel perioodil mängu käest lasknud saalihokikoondis kaotas Saksamaale

loe: kultuur

19:02

Jaan Elken: ma ei ole enam nii noor, et uskuda, et kunstnik probleeme lahendab

18:51

Saaremets: tehisaru ajastul tundub päris asjade tegemine eraldi väärtus

18:02

German Golub: "Meie Erikas" on oluline teekond, kuidas tulemusteni jõuti

16:18

Endlas esietendub Ingomar Vihmari lavastus "Väikeses häärberis"

loe: eeter

20:13

Tiisler enne OM-i avamist: saame lõpuks teha seda, mis on see

13:56

Saku pere ehitas kahe nädalaga lapsele sünnipäevaks värvilise iglumaja

12:37

Diakon Bianca Mikovitš: usklikkus avardab inimese maailmapilti

11:13

Režissöör Kirk Jones: Tourette´i sündroomiga elamine on täna väga riskantne

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (06.02.2026 18:00:00)

17:25

Kaubavedu Eesti Raudtee taristul kahanes mullu kolme miljoni tonnini

15:35

Kallis elektri hind on tugevalt puudutanud ka suurtootjaid

15:30

Neljandik tänavusest kaitse-eelarvest läheb laskemoona ostuks

15:25

Raadiouudised (06.02.2026 15:00:00)

12:30

Õhtul avatakse Milano Cortina taliolümpiamängud

12:30

Öösel tuleb kohati kuni 20 kraadi külma

12:25

Raadiouudised (06.02.2026 12:00:00)

10:00

Kunstiakadeemia avab uuest õppeaastast maastikuarhitektuuri magistriõppe

10:00

Soome lahel reisilaevaliikluse katkemise ohtu pole

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo