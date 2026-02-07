The Guardian: õhus on märgid Venemaa majanduse kokkuvarisemisest

"2026. aastal ilmnesid selged märgid, et Venemaa majandus on lõpuks karile jooksmas," seisab The Guardiani artiklis. Kuigi läänes oodatav katastroofiline kokkuvarisemine ei pruugi aset leida, seisab Kreml silmitsi probleemide kombinatsiooniga, mis muudab edasise sõja majanduslikult üha valusamaks, märgib väljaanne, tuues välja, et riigi majanduskasv on praktiliselt peatunud, naftatulud langevad ja eelarveraskused avaldavad üha suuremat survet elanikkonnale.

Naftatulud ei päästa enam eelarvet

Nafta- ja gaasitulud, mis on pikka aega olnud Venemaa sõjamasina finantsiline alus, vähenevad kiiresti. 2022. aastal moodustasid fossiilkütuste maksutulud föderaaleelarvest ligikaudu 40 protsenti, mis oli enam kui piisav sõjakulude katmiseks. 2025. aasta esimese kolme kvartali esialgsed andmed näitavad aga, et nende osakaal on langenud 25 protsendini.

Üks tegur selles oli hindade langus: Uurali toornafta hind langes ülepakkumise tõttu maailmaturul 2022. aasta alguse ligikaudu 90 dollarilt barreli kohta 2025. aasta lõpuks umbes 50 dollarini.

Turgude kaotus ja surve varilaevastikule

Survet lisavad ka lääne sanktsioonid, seda hoolimata Moskva pingutustest ekspordi ümbersuunamiseks. Pärast sissetungi suurendas Venemaa naftatarneid Hiinasse, Indiasse ja Türki, kompenseerides Euroopa turu kaotust.

2026. aastaks oli aga kogu kaubavahetus nende riikidega oluliselt väiksem kui sõjaeelsel ajal. Eriti märgatav oli India ostude vähenemine USA presidendi Donald Trumpi tolliähvarduste tõttu.

Venemaa fossiilkütuste eksporditulud olid 2025. aastal 13 protsenti madalamad kui sõja eel. Selle põhjuseks olid sanktsioonid, Ukraina droonirünnakud energiainfrastruktuurile, gaasiekspordi raskused ja naftahindade langus.

Eksperdid märgivad, et edasised sanktsioonid võivad Kremli tulusid veelgi mõjutada. Eelkõige võivad varilaevastiku laevade ja lipuriigita naftatankerite peatamine järsult vähendada ekspordimahtusid jaVenemaa valuutatulusid.

Demograafiline kriis

Endiselt on Venemaa üks peamisi väljakutseid demograafia. Riigi rahvaarv on alates 2019. aastast vähenenud: 145,5 miljonilt 143,5 miljonile 2024. aastal. Selle põhjuseks on sündimuse vähenemine, sõjakaotused ja emigratsioon.

Erinevalt lääneriikidest, kus sündimuse vähenemist kompenseerib osaliselt immigratsioon, puudub Venemaal selline demograafiline reserv. Vähenev rahvaarv on toonud kaasa terava tööjõupuuduse.

Maksutõusud ja inflatsioon

Eelarvepuudujäägi katmiseks on Kreml järsu makse tõustnud. 2025. aastal tõusis ettevõtte tulumaks 20 protsendilt 25 protsendile, tõsteti üksikisikute tulumaksumäärasid ja 2026. aasta alguses jõustus käibemaksu tõus 20 protsendilt 22 protsendile, mis on kõrgem kui USA-s ja enamikus EL-i riikides.

Maksutõusud toimuvad püsiva inflatsiooni ajal, mis on tabanud esmatarbekaupade hindu. Võimude katsed inflatsiooni ohjeldada ainult süvendavad majanduslangust.

Karta võib panganduskriisi

The Guardiani artiklit vahendanud Ukraina väljaanne Dialog.ua viitas ka reedel avaldatud Ukraina välisluureteenistuse ülevaatele Venemaal algava panganduskriisi kohta, mis ilmselt üha süveneb.

Selles toodud andmete kohaselt suurenes 2025. aastal Venemaal probleemsete laenude osakaal 11 protsendini, samas kui pankade poolt tagatiseta või käendajateta väljastatud laenud suurenesid 12 protsendini.

2025. aastal ulatus pankade puhaskasum Venemaal 45 miljardi dollarini, mis on kaheksa protsenti vähem kui 2024. aastal, samas kui omakapitali tootlus langes 18 protsendini. See viitab Ukraina välisluureteenistuse hinnangul Venemaa pangandussektori probleemide süsteemsele iseloomule, hoolimata Kremli optimistlikest avaldustest.

Ukraina luure märkis ka, et Venemaa keskpank kasutab nüüd kunstlikku riskijuhtimist, võimaldades finantsasutustel varjata probleemseid laene restruktureerimise taha.

Eksperdid usuvad, et Venemaa panganduskriis ei ole lühiajaline, vaid pikaajaline, kuna surve Venemaa majandusele jätkub ja isegi süveneb. Ukraina välisluure hinnangul on Vene keskpanga range rahapoliitika ettevõtluse sisuliselt hävitanud. 2025. aastal Venemaa majanduskasv praktiliselt peatus ja investeerimistegevus vähenes kogu aasta vältel.

Samas tõi Dialog.ua esile ka sel nädalal väljaandes The Washington Post avaldatud artikli, mille kohaselt Venemaa ametnikud hoiatavad Kremlit võimaliku finantskrahhi eest lähikuudel.

Lehe andmeil andmetel saadavad Venemaa finantsbloki esindajad Putinile üha enam murelikke signaale. Äriallikad hindavad, et kriis võib alata juba 3-4 kuu pärast. Väljaande andmetel hoiatavad ametnikud, et langevad eelarvetulud ilma edasiste maksutõusudeta toovad paratamatult kaasa eelarvepuudujäägi järsu suurenemise.

Samal ajal kasvab surve pangandussüsteemile. Kõrged intressimäärad ja massiline laenamine ettevõtetele sõja rahastamiseks loovad plahvatusohtliku olukorra.

Samal ajal teatavad Venemaa ettevõtjad kiiresti tõusvatest hindadest, mis ületavad oluliselt ametlikke inflatsiooninäitajaid. Üks Moskva ärimees ütles ajakirjanikele, et pealinnas on käimas suurim restoranide sulgemise laine pärast pandeemiat. Tuhanded töötajad kaotavad töö kasvavate kulude ja langeva nõudluse tõttu. Ettevõtjate sõnul valitseb äris ebakindlus, mille peamine põhjus on sõda, mis õgib eelarvet ja rikub riigi majandusväljavaateid.