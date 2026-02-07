Terras kutsub saartega katkenud ühenduste tõttu kokku erakorralise kohtumise

Seoses keeruliste ilmastikuolude ning tehniliste riketega saarte transpordiühendustes kutsus regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras esmaspäevaks kokku erakorralise kohtumise.

Kohtumise eesmärk on vaadata üle hetkeolukord, parandada ametkondade ja omavalitsuste vahelist infovahetust ning leppida kokku alternatiivlahendused ühenduste pidamiseks, teatas regionaal- ja põllumajandusministeerium.

Viimastel päevadel on saarte ühendusi mõjutanud nii erakorralised ilma- ja jääolud kui ka tehnilised takistused. Näiteks katkes parvlaevaühendus Vormsiga, lisaks on tulnud mitmel pool on kehtestada massipiiranguid või reise tühistada.

Esmaspäeval hommikul toimuval kohtumisel osaleb ka taristuminister Kuldar Leis. Arutelule on kutsutud saarvaldade ja saarelisi piirkondi hõlmavate omavalitsuste esindajad (Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Vormsi, Kihnu, Ruhnu ja teised asustatud saared), samuti kliimaministeeriumi, transpordiameti, siseministeeriumi, päästeameti, Tallinna Lennujaama ja vedajate esindajad.

Ka raskete ilmaolude korral peab olema tagatud inimeste igapäevane toimetulek ning ligipääs vältimatutele teenustele nagu arstiabi ja esmatarbekaupade tarned, märkis regionaal- ja põllumajandusministeerium.

"Oleme kokku leppinud mitmeastmelised asenduslahendused – olgu selleks hüdrokopterid, täiendavad lennuliinid või operatiivteenistuste abi. Nüüd on aeg need protsessid koos omavalitsuste ja ametkondadega üle vaadata, et tagada valmisolek ka järgmisteks võimalikeks madalseisudeks," ütles regionaalarengu asekantsler Sigrid Soomlais.

Saarte ühenduste katkestused ja piirangud laupäeva seisuga: