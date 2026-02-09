Tänavusel Müncheni julgeolekukonverentsil esindab USA-d Marco Rubio

Julgeolekupoliitika kõnelustel peaks 13.–15. veebruaril osalema üle 60 riigipea ja valitsusjuhi ning ligikaudu 100 välis- ja kaitseministrit.

Iga-aastane kohtumine sai eelmisel aastal ootamatu pöörde, kui USA asepresident JD Vance esitas karmi kriitika Euroopa demokraatia, sisserände ja sõnavabaduse poliitika kohta.

Kuigi Vance'i sel aastal ei oodata, juhib Rubio USA delegatsiooni, kuhu kuulub ka umbes 50 kongressi liiget, ütles ürituse tegevjuht Wolfgang Ischinger pressikonverentsil.

Küsimusele, kas ta ootab, et Rubio kordaks Vance'i rünnakut Euroopa vastu, vastas Ischinger: "Ma eeldan, et USA välisminister räägib USA välispoliitikast, mitte teemadest, mis ei kuulu otseselt tema pädevusalasse."

Umbes poole USA delegatsioonist moodustavad demokraadid, nende seas California kuberner Gavin Newsom, Michigani kuberner Gretchen Whitmer ja kongressi liige Alexandria Ocasio-Cortez, ütles Ischinger.

Endine Saksa diplomaat ütles, et tema ootuste kohaselt on selle aasta ürituse peateemadeks Euroopa suhted USA-ga ning president Donald Trumpi agressiivne välispoliitika.

"Riik, mis kujundas, toetas ja kaitses rahvusvahelist korda pärast 1945. aastat nagu ei keegi teine, on oma uue juhtkonna all jõudnud järeldusele, et see kord ei ole enam tema huvides," ütles Ischinger.