Macron tahab kaasata Euroopa partnereid dialoogi taastamisse Putiniga

Macron ütles seda pärast oma tippnõuniku eelmisel nädalal Moskvasse saatmist, mis oli esimene selline kohtumine pärast Ukraina sõja algust 2022. aasta veebruaris.

"Mida ma sellest sain? Kinnituse, et Venemaa ei soovi praegu rahu," ütles Macron intervjuus mitmele Euroopa ajalehele, sealhulgas Saksamaa Süddeutsche Zeitungile.

"Kuid ennekõike oleme taastanud need arutelukanalid tehnilisel tasandil," ütles Macron.

"Minu soov on jagada seda oma Euroopa partneritega ja saavutada hästi korraldatud Euroopa lähenemine," lisas Macron.

"Dialoog Putiniga peaks toimuma ilma liiga paljude vahendajateta, kindla mandaadiga", rääkis Macron.

Macron ütles juba eelmisel aastal, et tema arvates peaks Euroopa Putiniga uuesti ühendust võtma, selle asemel et jätta USA üksi juhtima läbirääkimisi Venemaa Ukraina-vastase sõja lõpetamiseks.

Pärast seda, kui Macron saatis eelmisel nädalal oma nõuniku Emmanuel Bonne'i Kremlisse, teatas Venemaa välisminister Sergei Lavrov neljapäeval, et Putin on valmis Prantsusmaa liidri kõne vastu võtma.

"Kui te tahate helistada ja midagi tõsiselt arutada, siis helistage," ütles Lavrov intervjuus riiklikule ringhäälingule RT.

Viimati rääkisid kaks presidenti mullu juulis, mis oli nende esimene teadaolev telefonikõne enam kui kahe ja poole aasta jooksul.

Prantsusmaa liider püüdis 2022. aastal mitme telefonikõnega hoiatada Putinit Ukrainasse tungimast ja reisis sama aasta alguses Moskvasse.

Ta hoidis Putiniga telefonikontakti ka pärast sissetungi, kuid kõnelused katkesid pärast 2022. aasta septembris toimunud telefonikõnet.