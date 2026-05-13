Lavrov kurdab, et Venemaa-Ühendriikide suhetes ei toimu midagi

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles kolmapäeval, et kuigi USA ja Venemaa vahel eksisteerib dialoog, jätkub kõik muu nagu oli president Joe Bideni ajal.

Pärast 2024. aasta USA presidendivalimiste võitmist taastas Donald Trump dialoogi USA ja Venemaa presidendi Vladimir Putini vahel, mille seniseks apogeeks oli Alaska tippkohtumine.

Lavrov märkis, et "head sõnad" koostöö kohta tehnoloogia, energeetika ja muude projektide vallas ei ole siiani millekski konkreetseks kujunenud, ent Moskva hindab, et Trump algatas dialoogi Venemaaga.

"Kuid reaalses elus ei toimu midagi," ütles Lavrov, kes on olnud Venemaa välisminister alates 2004. aastast, telekanalile RT India.

Vene välisminister lisas, et olemasolev dialoog Moskva ja Washingtoni vahel kulgeb samas vaimus nagu endise USA presidendi Joe Bideni ajal: "Peale selle tavapärase dialoogi – mis on inimeste ja riikide suhetes normaalne – järgib kõik muu president Bideni algatatud mustrit," ütles ta.

"Tema ajal kehtestatud sanktsioonid on jäänud jõusse. Lisaks on Trumpi administratsioon kehtestanud ka oma algatusi, et karistada Venemaa majandust."