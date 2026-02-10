Kreml piiras Venemaal juurdepääsu Telegramile

Roskomnadzor teatas, et jätkab Telegramile piirangute kehtestamist, et "jõustada Venemaa seadusandlust ja tagada kodanike kaitse".

Võimupartei Ühtne Venemaa poliitik Andrei Guruljov seletas, et piirangud on osa Venemaa võitlusest NATO-ga, vahendas The Kyiv Independent.

Telegrami sõnumirakendust ootab Venemaal ka 64 miljoni rubla suurune rahatrahv. Süüdistuse kohaselt pole Telegram jaganud Venemaa võimudega seaduses ettenähtud teavet.

Telegram on Venemaa elanikele ülioluline suhtluse kanal. Seda kasutavad laiema üldsuseni jõudmiseks nii Putini-vastased Venemaa pagulased kui ka Kremli-meelsed tegelased.