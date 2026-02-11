X!

Prokurör sai süüdistuse ametialases võltsimises

Eesti
{{1770787920000 | amCalendar}}
Põhja ringkonnaprokuratuur
Põhja ringkonnaprokuratuur Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Prokuratuuri järelevalveosakond on esitanud Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurörile Eve Soostarile süüdistuse ametialases võltsimises ja võltsitud dokumentide kasutamises.

Süüdistuse järgi muutis prokurör 2024. aasta sügisel kriminaalasja toimikus kannatanu esindaja varasemat seisukohta, kui koostas uue kokkuleppemenetluse nõusoleku vormi, kuigi kannatanu esindaja oli märkinud, et ta ei nõustu kokkuleppemenetlusega, teatas riigiprokuratuur, lisades, et algse mittenõustumise vormi võttis prokurör toimikust välja ja hävitas. 

Samuti täiendas Soostar prokuratuuri teatel käsitsi kannatanu esindaja esitatud hagiavaldust, lisades sinna kostja nime.

Pärast dokumentide muutmist saatis prokurör kriminaalasja Harju maakohtule, et menetlus saaks jätkuda kokkuleppemenetluses ja tsiviilhagi saaks rahuldatud, ilma et ta peaks kannatanult täpsustusi küsima.

"Prokuratuuri töö aluseks on usaldus. Menetlusdokumentide võltsimine ei ole lihtsalt ametialane rikkumine, vaid tõsine löök kogu õigussüsteemi usaldusväärsusele, mistõttu on selle kriminaalasja kohtu ette viimine vältimatult vajalik," ütles prokuratuuri järelevalveosakonna juhtiv riigiprokurör Dilaila Nahkur-Tammiksaar.

Õhtuleht kirjutab, et varem pedofiilide süüdistamisega – Aleksander Dak, Toomas H Liiv jt – tuntust kogenud Soostar on viimased aastad tegelenud üldkuritegudega: peksmised, kelmused, vargused ja muud, n-ö kogukonna kuritööd.

Ühena paljudest kriminaalasjadest oli 2024. aastal tema juhtida kriminaaluurimine, kus ühe võõra naisterahva identiteeti kasutanud kelmi süüdistati ettevõtetest väikelaenude väljapetmises. Kannatanuid oli neli, kahjud tuhandetes eurodes.

Kuna plaan oli menetlusega kohtus kiirelt ühele poole saada, saatis prokurör Soostar kelmuse asja Harju maakohtusse kokkuleppemenetlusena. Kohus avastas materjalides aga olulise vasturääkivuse. Kui pabertoimikus olid kirjas kõigi kannatanute nõusolekud kokkuleppemenetluseks, siis toimiku digikoopias oli üks puudu, ja mitte lihtsalt puudu, vaid digikoopias teatas kannatanu esindaja sulaselges eesti keeles, et pole kokkuleppemenetlusega üldse nõus.

Kohus saatis asja tagasi prokuratuuri, kus saadi puudunud nõusolek kannatanult vaid ühe päevaga. Nii tekkiski Soostari puhul kahtlus dokumendi võltsimises.

Kuna Soostar end ise süüdi ei tunnista, ootab ees üldmenetlus ehk täispikk kohtuprotsess koos kõigi vaidlustega.

Kogu selle aja jätkab ringkonnaprokurör Soostar oma tööd riikliku süüdistajana, sest tema ametist kõrvaldamise võimalust prokuratuuril enne süüdimõistvat otsust pole. Ametist saab ta lahkuda vaid enda soovil.

Viimase 15 aasta jooksul on kuriteokahtlustuse saanud viis prokuröri, süüdistus on esitatud neljale prokurörile ning süüdimõistva kohtuotsuse on saanud kolm prokuröri.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

mõtle kaasa!

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:08

Narva pakub Narva-Jõesuule kiirtrammiühendust

08:08

FT: Ukraina plaanib kevadel presidendivalimiste korraldamist

08:05

TÄNA OTSE | Ilves ja Teder astuvad võistlustulle normaalmäel

07:45

Meedia: Ukraina droonid ründasid Volgogradi naftatöötlemistehast Uuendatud

07:42

Prokurör sai süüdistuse ametialases võltsimises Uuendatud

07:26

Narkokaubandus on kolinud digikeskkonda

07:09

Norstati reitingud: Reformierakonna tõus peatus

06:45

Rahandusministeerium ootab hasartmängumaksu aseannetusi

06:32

"Pealtnägija" eksperiment: kuidas värvatakse telefonikelme?

06:26

Balticconnectori lõhkunud laeva kapten end Hongkongi kohtus süüdi ei tunnistanud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

10.02

Sõja 1448. päev: Ukraina hävitas suure Vene droonilao Uuendatud

10.02

Eesti välisluure: Venemaa ehitab üles tohutut drooniarmeed

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

10.02

Sprint tõi Kläbole seitsmenda olümpiakulla, rootslannadele kolmikvõit Uuendatud

10.02

Selevko kaotas kukkumisega punkte, kuid pääses vabakavale Uuendatud

10.02

Botnist sai tavadistantsil olümpiavõitja, Kehvalt soliidne debüüt Uuendatud

10.02

Leedu saatis Eesti uisutreeneri olümpialt minema, CAS otsustab kolmapäeval Uuendatud

10.02

Müncheni konverentsi eelraport annab Euroopa olukorrast sünge pildi

10.02

Politico: von der Leyen pehmendas Kallase vastuseisu järel luureüksuse plaani

10.02

Rosin: Venemaal pole praegu kavatsust Eestit rünnata

ilmateade

loe: sport

08:05

TÄNA OTSE | Ilves ja Teder astuvad võistlustulle normaalmäel

01:06

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:42

Malinin ERR-ile: tundsin end lühikavas väga mugavalt

00:22

Selevko: see on hea, et saan isegi vigadega vabakavale võistlema

loe: kultuur

10.02

MUBA Talendi auhinna pälvis löökpillimängija Karl Martin Tombak

10.02

Loomeliidud: autoriõiguse seaduse muutmine vajab laiapõhjalist kokkulepet

10.02

Raplas avati Janno Bergmanni ja Leho Rubise näitus "Tajuväljad"

10.02

Camera Erotica avab kevadhooaja haridusliku linastusõhtuga kinos Sõprus

loe: eeter

06:32

"Pealtnägija" eksperiment: kuidas värvatakse telefonikelme?

10.02

Treener: ilma trennita üle 40-aastane inimene kaua tervena välja ei vea

10.02

Noorte lauljate konkursi Solistica võitja: võit tuli väga ootamatult

10.02

Leelo Tungal: laulusõnade kirjutamise teekond algas plikapõlve luuletusest

Raadiouudised

10.02

Päevakaja (10.02.2026 18:00:00)

10.02

Välisturistide arv kasvas mullu viis protsenti

10.02

Raadiouudised (10.02.2026 15:00:00)

10.02

Uuring: üha rohkem õpilasi puutub internetis kokku häiriva sisuga

10.02

Eestis on ligi 27 000 dementsusega inimest

10.02

Presidendivalimiste riigikogu voorud toimuvad septembri alguses

10.02

Öösel võib tulla 20 külmakraadi

10.02

Raadiouudised (10.02.2026 12:00:00)

10.02

Euroopa Komisjon esitas ettepaneku majandusmurede lahendamiseks

10.02

Ilm on külmem Lõuna-Eestis

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo