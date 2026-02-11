X!

Lennundusmuuseumi asutaja soovib riigilt püsirahastust

Eesti
Lennundusmuuseum asub Tartu külje all
Lennundusmuuseum asub Tartu külje all Autor/allikas: Eesti Lennundusmuuseum
Eesti

Tänavu 25. tegevusaastat tähistanud Eesti lennundusmuuseumi asutaja hinnangul ei ole praegune projektipõhine rahastusmudel enam jätkusuutlik ning muuseumi edasine tegevus vajab riiklikku püsirahastust.

Muuseumi rajaja Mati Meose sõnul takistab praegune olukord pikemate plaanide tegemist ja muuseumi arendamist.

"Jätkusuutlikkus on olnud kogu aeg küsimärgi all selles mõttes, et lennundusmuuseum sai 25 aastat vanaks ja meil baasfinantseerimise variant puudub. Me oleme püüdnud projektipõhiselt investeeringuid saada," rääkis Meos, kellele teevad eelkõige muret energiakulud.

Meos soovib riigilt baasfinantseerimist minimaalses mahus 240 000 eurot. "Siis saaks me mehitada muuseumi ja kõik kulud katta, sest me oleme siin vaadanud, kuidas energiakulud näiteks teistel muuseumitel samasugustel on 30 000 ringis või rohkem isegi. Need kulud oleks vaja kuidagimoodi ikkagi katta," rääkis lennundusentusiast.

Lennundusklastri juhatuse liige Georg Mäll meenutas aegu sajandivahetusel, mil riigi prioriteedid olid mujal ja tehnikaajaloo talletamine jäigi paratamatult vaid entusiastide õlule.

"Kuna sellel hetkel ei olnud tehnikavaldkonna muuseumite tekkeks riigi ressursse, siis lennunduskogukonna mõistes tegi Mati Meos isiklikult väga tähtsa tüki ja täitis tühimiku erainitsiatiivil aastal 2000," tunnustas Mäll.

Kliimaministeerium näeb muuseumis eelkõige strateegilist partnerit, kes aitab leevendada valdkonna tööjõumuret ja tekitada huvi insenerierialade vastu.

"Üks esmaselt oluline mõte sellel muuseumil on tuua noored lennundusvaldkonna juurde. Selleks, et meil oleks inimesi, kes läheks õppima lennundust ja tuleks meie lennuettevõtetesse tööle, on esmased kontaktid lennundusvaldkonnaga hästi olulised. Teisest küljest see muuseum on olnud siiamaani toimiv kui kogu lennundusvaldkonna kokkutooja, näiteks lennunduspäevadel näol," selgitas liikuvuse asekantsler Sander Salmu.

Georg Mälli hinnangul vajab kogu sektor kindlustunnet, et muuseumi tulevik ei sõltuks vaid ühe mehe elutööst, vaid oleks süsteemselt tagatud.

"Mure seisneb siis peamiselt selles, et Mati Meos on väga väärikas eas härrasmees, kes on antud teemat eest vedanud ja sooviks nüüd järeltulevatele põlvedele selle selliselt üle anda, et sellel on ka päriselt jätkusuutlikult tagatud toimivus ja rahastus," lausus Mäll.

Mati Meose hinnangul ei tohiks omandivorm – kas tegu on riigi või eraalgatusega – määrata asutuse väärtust, kui see täidab avalikku ülesannet.

"Inseneeriat peaksid ikka rohkem silmas pidama ja mingisugune võrdse kohtlemise printsiip võiks ka riigipidajatel olla silmapiiril. Ei ole tähtis, kas on eraalgatuse korras loodud muuseum või riigi algatusel. Tihtipeale on see olnud juhuslik," ütles Meos.

Läbirääkimised kliimaministeeriumi ja lennundusklastri vahel jätkuvad, et leida viis, kuidas muuseum uue lennunduspoliitika käigus püsivamalt riigi tiiva alla võtta.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Eesti laul 2026

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:33

Rein Sikk: uskumatu Ukuaru ime ehk Viru veri ei värise

14:32

Lägreid vabandas kummalise avalduse pärast

14:22

Maaris Raudsepp: miks sugu on teaduses oluline?

14:15

VAATA OTSE | Kristjan Ilves stardib suusarajale esimesena Uuendatud

14:10

Meedia: Ukraina droonid ründasid Volgogradi naftatöötlemistehast Uuendatud

14:06

Vseviov: ei saa nii, et pool orkestrit mängib Mozartit ja teine pool Bachi

13:53

Kliimaministeerium: väide pealinna prügiveo järsust hinnatõususust on ekslik Uuendatud

13:53

Epsteini skandaal raputab Prantsusmaa diplomaatilist korpust

13:51

Vägev von Allmen võitis taliolümpial kolmanda kuldmedali Uuendatud

13:41

Kiviberg: uurime, kas politseijuhtide uurimiskomisjoni loomiseks on toetust

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

14:15

VAATA OTSE | Kristjan Ilves stardib suusarajale esimesena Uuendatud

10.02

Selevko kaotas kukkumisega punkte, kuid pääses vabakavale Uuendatud

10.02

Eesti välisluure: Venemaa ehitab üles tohutut drooniarmeed

10.02

Politico: von der Leyen pehmendas Kallase vastuseisu järel luureüksuse plaani

10.02

Sõja 1448. päev: Ukraina hävitas suure Vene droonilao Uuendatud

10.02

Leedu saatis Eesti uisutreeneri olümpialt minema, CAS otsustab kolmapäeval Uuendatud

13:19

Kanadas hukkus tulistamises kümme inimest Uuendatud

10.02

Botnist sai tavadistantsil olümpiavõitja, Kehvalt soliidne debüüt Uuendatud

06:45

Rahandusministeerium ootab hasartmängumaksu aseannetusi

ilmateade

loe: sport

14:32

Lägreid vabandas kummalise avalduse pärast

14:15

VAATA OTSE | Kristjan Ilves stardib suusarajale esimesena Uuendatud

13:51

Vägev von Allmen võitis taliolümpial kolmanda kuldmedali Uuendatud

13:39

Spordimuuseumi kogud. Eesti spordiau kaitses 1952. aasta olümpial väliseestlane

loe: kultuur

13:35

Pääru Oja filmist "Presidendirööv": helilooja küsis, kas ma ei olegi soomlane

12:48

Uudisteost esitlevale Maria Faustile antakse üle Saksamaa kriitikute aastapreemia

12:24

Värske Rõhk ja Eesti Novell kuulutasid välja novellikonkursi Värske Novell

12:19

Docpoint Tallinn tõi kinodesse üle 4000 vaataja

loe: eeter

12:32

Õnne talupoe omanik: ma julgen innustada kõiki oma unistust teostama

10:31

Toitumisnõustaja: suhkru asendamiseks tervislikke alternatiive pole

08:51

Eesmaa: Brasiilia olümpiakoondise riietus annab sportlasele enesekindluse

06:32

"Pealtnägija" eksperiment: kuidas värvatakse telefonikelme?

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (11.02.2026 12:00:00)

12:00

Kaitsevägi otsib võimalusi linnalahingute harjutamiseks hoonetes

11:55

Narva pakub Narva-Jõesuule kiirtrammiühendust

11:50

Tartu hakkab Emajõe vabaujulat korrastama mitme etapi kaupa

09:20

Raadiouudised (11.02.2026 09:00:00)

10.02

Päevakaja (10.02.2026 18:00:00)

10.02

Välisturistide arv kasvas mullu viis protsenti

10.02

Uuring: üha rohkem õpilasi puutub internetis kokku häiriva sisuga

10.02

Raadiouudised (10.02.2026 15:00:00)

10.02

Eestis on ligi 27 000 dementsusega inimest

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo