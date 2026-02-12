Sügisel remonti läinud Tallinna loomaaia vihmamets avaneb hiljemalt mais

Tallinna loomaaed avab hiljemalt maiks sügisest remondis olnud Kagu-Aasia vihmametsa maja, mida on paari aasta tagusest avamisest saadik kimbutanud mitmesugused probleemid.

Loomaaia direktor Kaupo Heinma sõnul oli loomaaias samaaegselt vihmametsamajaga remondis ka troopikamaja, mis on juba aasta algusest taas avatud.

Heinma sõnul on vihmametsamaja remonditööd sujunud planeeritud tempos ning tööd on nüüdseks põhimõtteliselt lõppenud. Vihmametsamaja avamiseni kulub siiski veel veidi aega.

"Avamine võtab seetõttu aega, et loomade tingimusi ka natukene täiendatakse. Selle loomad tuleb kolida tagasi vihmametsa, aga kuna õues on miinuskraadid, siis on seda transporti keeruline teha," ütles Heinma ning sõnas, et loomade ümberkolimiseks tuleb ka soojemat ilma oodata.

Vihmametsamaja asukad on olnud remondi ajal muudes hoonetes talvepaguluses.

"Mitmed loomad, näiteks saarmad ja binturong on olnud endises nn lõvimajas, mida praegu me nimetame soojade loomade majaks. Seal on siis ka näiteks Jaapani makaagid olnud soojas," selgitas Heinma.

Kagu-Aasia vihmametsamajas täiustati direktori sõnul ventilatsioonisüsteemi, mis päiksepaistelistel ilmadel kippus üle kuumenema, ja küttesüsteemi, et talvel majas nõutav soojus oleks.

Heinma sõnul avatakse vihmametsamaja hiljemalt 1. maiks, kuid on lootust, et see võib juhtuda isegi aprilli jooksul.

Kagu-Aasia troopilise vihmametsa hoone avati Tallinna loomaaias 2023. aasta kevadel. Üsna pea selgus, et hoone ei ole suuteline muutlike ilmadega sobivat temperatuuri hoidma, sest kliimalahendus oli projekteeritud valede parameetrite alusel.

Vihmametsa ekspositsioonihoone projekteeris Con Arte OÜ ja ehitas Ehitus 5 ECO OÜ. Tegemist on tervikliku kompleksiga.

Vihmametsahoone rajamine läks maksma 5,28 miljonit eurot.