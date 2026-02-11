Orkla Eesti müüb Põltsamaa äri Svensky Kaubandusele

Sügisel Orkla Eesti poolt käima lükatud protsess Põltsamaa tehasele ja kaubamärgile uue omaniku leidmiseks on jõudnud lõpule – ostja on Eesti kapitalil põhinev toiduainete hulgimüügi ja tootmisega tegelev Svensky Kaubanduse AS.

Lisaks tehase ja kaubamärgi müügile on löödud käed edasises partnerluses ning Orkla tellib ka tulevikus erinevaid tooteid, näiteks köögiviljahoidiseid Põltsamaalt.

Põltsamaa tehas antakse uuele omanikule üle aprillikuu lõpus, müügikokkuleppe kohaselt jätkub seal tootmine ja kõik kehtivad töölepingud võetakse üle.

"Meie suur soov oli leida ostja, kes väärtustaks Põltsamaa kaubamärki ja jätkaks tootmist – see soov on täitunud," ütles Orkla Eesti juht Kaido Kaare.

"Ostja võtab meilt üle tootmiskompleksi, kaubamärgi, tooted ja inimeste töölepingud, usutavasti arenevad nii bränd kui ka tootmine jõudsalt edasi. Lisaks oleme kokku leppinud, et Põltsamaa tehas jääb Orkla tarnijaks," lisas Kaare.

"Põltsamaa on tugev ja armastatud Eesti kaubamärk, millel on pikk ajalugu ja suur potentsiaal. Meie eesmärk on arendada nii tootmist kui ka brändi pikaajaliselt, tuginedes kohalikule kompetentsile ja olemasolevale meeskonnale," ütles Svensky Kaubanduse juht Sven Voites.

"Näeme Põltsamaad olulise osana Svensky tulevases kasvustrateegias," lisas ta.

Orkla Eesti tegi sügisel otsuse müüa oma Põltsamaa äri ja kaubamärk edasise kasvu ja stabiilsuse tagamiseks, et keskenduda oma peamistele tugevustele ja strateegilistele tootegruppidele. Orkla Eesti jätkab armastatud kaubamärkide nagu Kalev, Taffel, Felix, Pai ja Grandiosa turustamist.

Svensky on enam kui 30-aastase kogemusega Eesti ettevõte, mis tegeleb nii toidu- kui kodukauba hulgimüügi, tootmise ja logistikaga. Ettevõte esindab Eesti turul tuntud kaubamärke nagu S. Pellegrino, Marmiton, Zott, Fitaki, Käserei Champignon, Bosto jt.

Tehinguni aitasid jõuda Orkla Eesti esindajatena juhtivnõustaja PwC Tallinn ja juriidilise nõustajana Ellex Legal ning Svensky Kaubanduse esindajatena Redgate Capital, Tark Legal ja BDO Eesti. Tehingu jõustumiseks on vajalik Eesti konkurentsiameti heakskiit.