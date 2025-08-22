X!

Põltsamaa tehase müügiraha suunatakse Orkla teiste tootegruppide arendamisse

Orkla Põltsamaa tehas.
Orkla Põltsamaa tehas. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Orkla pani müüki oma Põltsamaa toidutehase koos kaubamärgiga, ostjaga loodetakse lepinguni jõuda detsembris. Orkla Eesti hinnangul võiks tulevasel omanikul olla pikaajaline soov arendada Põltsamaal tootegruppe, mida seal praegugi valmistatakse.

Orkla Põltsamaa tehase juht Peeter Kalmet ütles, et kuna tänavune suvi pakub köögiviljakasvatajatele väljakutseid, on ka tehasel tulnud selle järgi oma tööd korraldada.

"Meil on mitu kasvatajat ja me saame nende vahel pisut nii-öelda vangerdada ja vahetada, aga tõsi see on, et kasvatajate jaoks ei ole lihtne ilm see aasta olnud," sõnas Kalmet.

Põltsamaa tehase palgal on aastaringselt 50 töötajat, teine sama palju palgatakse juurde kurgi- ja kõrvitasahooajal. Töötajate meeleolu pole praegu kiita, sest nendeni jõudis uudis, et tehas vahetab omanikku.

Orkla Eesti juht Kaido Kaare Põltsamaa tehase viimaste aastate majandustulemustest "Aktuaalsele kaamerale" rääkida ei soovinud, kuid ütles, et tehasesse on palju investeeritud ja Põltsamaa kaubamärk on tugev.

"Keskendume oma suurematele strateegilisematele gruppidele ja siis väiksemad, mittestrateegilised, paraku müüme. Põltsamaa tehases on tootmises ja Põltsamaa brändi all on müügil tootegrupid, mis ei kuulu Orkla poolt strateegiliste tootegruppide hulka. Sellest tuli ka see otsus," sõnas Kaare.

Põltsamaa vallavanem Taavi Aas lausus, et valda Põltsamaa tehase müügikavatsusest ei teavitatud. 

"Eks ta kindlasti teeb ärevaks, sest seal on palju töökohti. Tahaks väga loota, et töökohad säilivad ja võib-olla on isegi nii, et kui tuleb uus omanik, siis soovib ta ettevõtet ka laiendada," ütles Aas.

"See küsimus on nüüd uuele omanikule, et millega seal edasi tegelema hakatakse. Kindlasti kõik töötajate töölepingud lähevad uuele omanikule üle," sõnas Kaare.

Kaare sõnul investeeritakse Põltsamaa tehase müügist saadav raha Orkla teiste tootegruppide arendamisse. Huvi Põltsamaa tehase ostu vastu on tema sõnul suurem kui loodeti. Päringuid on tehtud Eestist, Lätist ja Soomest.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

