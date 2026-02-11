Piirissaare kohalikud kasutavad järve ületamiseks isetekkelisi jääteid

Peipsi järve ja Lämmijärve vahel asuva Piirissaare ja mandri vahele ei ole plaanis rajada ametlikku jääteed, sest kohalikud elanikud saavad liigelda hõljukiga või siis kasutades isetekkelisi jääradasid.

Kolmapäeval oli Laaksaare sadamast väljuvale hõljukile reisijaid vähe, sest kui suvel elab Piirissaarel ligi paarsada inimest, siis talvel on saarel umbes 30 püsielanikku.

"Meil on iga talv ette nähtud hõljuki sõidud, mis on liinireisid, mida teeb ühistranspordikeskus ja reservhõljuk on ka vallal ja teine asi on, et kohaliku elanikud saavad kergliikureid kasutada," lausus Tartu vallavanem Jarno Laur.

Ühtlasi on olemas ka kuuskedega märgistatud jäärada, mida mööda on võimalik ATV või lumesaaniga sõita Laaksaare sadamast Piirissarele.

"Rääkida, et kas teha jäätee näiteks Piirissaarde, mis on kunagi ka olnud varasematel aastatel, siis meie lahendus on täna selline, et jäätee on olemas, aga on olemas lumesaanidele ja ATV-dele ehk siis kergema kaaluga maastiku sõidukitele, mis on piisav kaubaga varustamiseks ja elanike varustamiseks, et ehk siis selline klassikaline jäätee ongi olnud n-ö mandriinimeste uudishimu rahuldamiseks," ütles Laur.

Kuna hetkel on jääolud Peipsi järvistul head, siis kohalikud elanikud kasutavad võimalusel erinevaid isetekkelisi jääradasid.

"Võime öelda, et jääolud on päris head. Jää paksus on ligikaudu 40 sentimeetrit ja seoses sellega on meil Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvele lubatud maastikusõidukitega minna. Maastikusõiduk on laias laastus ATV ja mootorkelk ning maastikusõidukid ei ole maasturid. Maastikusõidukid on seadusega konkreetselt ära määratud ehk maastur autodega ei ole lubatud järve jääle," sõnas PPA Mustvee kordoni juht Jalmar Ernits.

Piirissaare elanike liiklemine sellisel viisil üle järve kestab kuni jääolud seda võimaldavad.