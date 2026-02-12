Aruanne: haridust kurnab algatuste üleküllus

Aruande läbiv telg on hariduslik ebavõrdsus nii üldhariduses, täiskasvanuõppes kui ka huvihariduses. Ka tõdetakse, et Eesti haridust kurnab algatuste üleküllus, sest iga uus minister või ametnik algatab järjekordse programmi ning nii uputatakse kool ja õpetaja reformide ja strateegiate alla, kuid olemasolevat koormust ei kärbita. Riigikogu arutab inimarengu aruannet olulise tähtsusega riikliku küsimusena.

Uku Toom