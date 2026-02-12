Sel talvel on Eestis mitmeid isetekkelisi jääteid

Isetekkelisi jääteid on sel talvel palju ning nende kasutus on eriti nädalavahetustel üsna intensiivne. Populaarsemad trassid on Haapsalu ja Noarootsi ning Vormsi ja Rohuküla vahel, kus politsei- ja piirivalveameti (PPA) hinnangul liigub päeva jooksul sadu autosid.

Sõidetakse ka Hiiumaa ja mandri vahelisel isetekkelisel trassil, kuhu ligipääse on mõlemal pool mitmes kohas, märkis PPA Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp. Sellel trassil on jää paksus kohati alla 20 sentimeetri, aga sellegipoolest liikleb seal nädalavahetustel kümneid autosid päevas. Nädala sees on mõni üksik sõitja.

Autodega liigutakse ka Munalaiu ja mandri, Kuressaare ja Abruka, Saaremaa ja Vilsandi, mandri ja Kihnu saare vahel. Samuti Muhu saare ümbruses ja Väikese väina jääl.

Seni ainus ametlik jäätee asub Hiiumaal asuva Tärkma ja Saaremaal Triigi vahel.

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras (E200) ja taristuminister Kuldar Leis (Reformierakond) leppisid esmaspäevasel kohtumisel saarte omavalitsusjuhtidega kokku, et riik rajab ametlikud jääteed ka Vormsile ja Kihnu.

Politsei jälgib jääolusid ning kui jääleminek muutub ohtlikuks, on nad valmis selle keelama.

"Üldiselt võib öelda, et merejääl liikumist on sel aastal kenade talviste olude tõttu väga palju ja merejääl toimuval hoiab ka politsei silma peal. Oleme valmis jääolude muutumise korral ja ohu suurenemisel täiendavad jõud välja panema. Kui minek jääle ja liiklus jääl muutub ohtlikuks, oleme jääle minemise keeldu rakendanud varasematel aastatel ja plaanime rakendada ka sel aastal," sõnas Raudsepp.

Inimesed liiguvad merejääl vägagi erinevatel eesmärkidel. PPA andmetel käivad inimesed Hiiumaa ümbruse laidudel nii seajahti pidamas, matkamas, uisutamas kui ka lihtsalt talvist põnevust otsimas.

"Ka sõidukite liiklus on mandrile viivast trassist tihedam hoopis Hiiumaalt ümbritsevatele laidudele ning sealt edasi otse Muhu saarele. Väga palju on jalgsi matkajaid, uisutajaid ning merel käiakse nii ATV-de kui UTV-dega," lisas Raudsepp.

PPA hoiatas, et kuigi jää pakub palju võimalusi, tuleb meeles pidada, et jääl käimine ei ole päris ohutu ei jala ega sõidukitega.

"Hetkel pole politseil otsest põhjust jääle minemisele kätt ette panna, aga see ei tähenda, et me seda soovitada saame. Inimesed võivad praegu omal vastutusel jääle minna, aga tuleb aru saada, et see on alati seotud riskiga, sest merejää ei ole stabiilne ega ettearvatav," ütles Raudsepp.

"Meie huvi ei ole inimestel võimalusi ja rõõme ära võtta ning sekkume siis, kui olud ohtlikumaks muutuvad," lisas ta. "Kui inimestega merel midagi juhtub, on politsei merepäästeüksus see, kes mereõnnetuse korral abivajajatele appi läheb, aga abi ei pruugi olla väga lähedal."

Kärdla politseijaoskonna juht rõhutas, et enne mistahes viisil merejääle minemist, tuleb mõelda merejääl liikumise ohtudele.

"Merejää on väga erinev kaldaäärsest või siseveekogude jääst. Meres on hoovused, veetaseme kõikumised ning kiiresti muutuvad ilmaolud. Näiteks tuul võib vaid minutitega tekitada lahtise veega lõhesid või hoopis rüsijää hunnikuid. Tuul võib liigutada väiksemate saarte suuruseid jäämassiive ning lõigata ära kas edasi- või tagasipääsu, nähtavuse muutumisest rääkimata," sõnas Raudsepp.

Sel talvel on politsei näiteks Ida-Eestis korduvalt pidanud lagedal jääl orientiiri kaotanud inimesi kaldale aitama, merel on see risk veelgi suurem.

Hiiumaa ja Saaremaa vahel leiti ametliku jäätee rajamiseks trass, kus jää on vähemalt 25 sentimeetrit paks. Hiiumaa ja mandri vahel on mõõdetud kohati aga alla 20-sentimeetrise paksusega jääd.

"Põhimõte on see, et tugeva hoovusega või allikakohtades võib jää olla õhuke, ilma et seda pealtpoolt üldse näha oleks. Kui jääl midagi juhtuma peaks, on jäine merevesi kiire elusid nõudma," hoiatas Raudsepp.

"See pole niisama hirmujutt – nii meie merepäästjad, päästeamet kui ka kauaaegsed rannikul elanud inimesed teavad tavaliselt neid ohtusid ja oskavad nendega enamasti arvestada, aga n-ö jääturistid, nooremad inimesed ja niisama lõbutsejad ei pruugi seda teada. Lisaks näeme, et nad ei kipu ka jääteel liikumise reeglitest kinni pidama," rääkis Raudsepp.

PPA esindaja rõhutas, et ametlikul jääteel (mida hetkel on ainult üks) kehtib erinevalt isetekkelistest nii liiklusseadus kui ka liikluskindlustus. "Kuigi isetekkelisel jääteel liiklusseadus juriidiliselt ei kehti, tuleb ka isetekkelisel jääteel sõites järgida ametlikul jääteel sõitmise reegleid – seda selleks, et jää ei puruneks," sõnas Raudsepp.

"Haapsalu kandist on ka sel talvel tuua näiteid, kuidas hooletud inimesed on isetekkelise jäätee ära lõhkunud ja see pole mitte ainult ohtlik, vaid rikub hea asja ka kõigi nende jaoks, kellele see igapäevase liikumise vajadusi katab," märkis Raudsepp.

PPA esindaja tuletas meelde, et jääteel kehtivad tavateedest erinevad reeglid: turvavöö peab olema avatud, sest juhul kui auto jääst läbi vajub, annab see võimaluse kiiresti sõidukist väljuda. Halvimal juhul võib auto uppuda sekunditega.

Praamid muudavad isetekkeliste jääteede säilitamiseks graafikut

Dokitöödele suunduv laev teeb mitteametlike jääteede säilitamiseks suured ringid, teatas TS Laevad.

Neljapäeva õhtul naaseb parvlaev Leiger Tallinnast dokitöödelt varem kommunikeeritud trajektoori pidi Vormsi ja Hiiumaa vahelt. Rohuküla-Heltermaa liinile asub Leiger alates reedel kell 17.30 väljumisega Rohukülast.

Reede hommikul liigub parvlaev Regula Rohukülast Virtsu asendama parvlaeva Tõll, mis laupäeva õhtul suundub Virtsust dokitöödele Tallinnasse ning sõidab varem planeeritud Hiiumaa ja Saaremaa vahelise laevatee asemel ümber Saaremaa ja Hiiumaa.

"Peale täiendavat infovahetust PPA, päästeameti ja transpordiametiga, teeme muudatuse laevade liikumisel Tallinna ja Virtsu ning Heltermaa ja Virtsu vahel, säilitades isetekkelise Topu-Hiiumaa jäätee. On väga suur risk, et inimesed sõidavad endiselt mööda isetekkelisi mitteametlikke jääteid ning on oht inimeludele," selgitas TS Laevade juhatuse esimees Indrek Randveer.

Randveeri sõnul oleks olnud esialgu planeeritud marsruut majanduslikult ning ajaliselt optimaalseim arvestusega, et Tõll oleks teenindanud veel pühapäevased väljumised Virtsu-Kuivastu liinil ning alles seejärel alustanud õhtul teekonda Tallinna poole.

"Kuna aga uus liikumistee on nüüd oluliselt pikem, oleme sunnitud tühistama pühapäevased Tõllu väljumised. Kõiki muudatusest puudutatud reisijaid teavitame personaalselt SMS-iga," märkis Randveer.

Liinile tuleb pühapäeval asenduslaevana Regula, mille väljumised lisatakse graafikusse.

"Tavapärasele, esialgu planeeritud, marsruudile transpordiameti poolt kehtestatud laevade liikumise piiranguid pole ning seetõttu oleks olnud seda võimalik kasutada, kuid inimeste ohutuse tagamiseks seda siiski ei tee," lisas Randveer.