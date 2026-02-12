Keldo sõnul soovib riik E-Piima Paide tehase jätkamist

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo teatas, et nii ministeerium kui ka EIS on valmis aitama pankrotiavalduse sisse andnud ettevõtet E-Piim Tootmine, et selle Paide piimakombinaat saaks oma tegevust jätkata Eesti kapitali põhiselt.

"E-piim on väga vajalik tehas toidujulgeoleku vaatest ning soovime, et see töötaks edasi ka pärast pankrotti," ütles Keldo.

"Nähes kahjuks eelnevaid tülisid omanike vahel oleks positiivne näha tehast toimimas Eesti kapitali põhiselt kuna see tagaks parema ja sujuvama koostöö Eesti piimatootjatega. Oleme taustal juba alustanud võimaliku lahenduse otsimisega ning aruteludega erinevate pankade ja ettevõtjatega," lisas ta.

Keldi sõnul on oluline, et Eestis toimuks kohaliku tooraine maksimaalne väärindamine. "See annab meie piima tootjatele ja töötlejatele suurema tasu enda töö eest ning loob töökohti. Keegi ei taha, et me müüks Eesti lehmade piima odavalt välismaale, kus lõigatakse sellelt päris tulu," ütles Keldo.

Oleme valmis aitama majandusministeeriumi ning EIS-i nõu ja jõuga ettevõtjaid, et jõuda koos osapooltega kiirete lahendusteni.

Ettevõtte E-Piim Tootmine juhatuse liige Janis Bertulsons esitas kolmapäeval pankrotiavalduse, sest ettevõtte finantsseis ei võimalda enam kohustusi tavapäraselt täita.

AS E-Piim Tootmine uuendatud juhtkond on tegevjuht Anti Orava eestvedamisel alates 2025. aasta detsembrikuust tegelenud ettevõtte olukorra stabiliseerimisega, et pakkuda omanikele ja võlausaldajatele võimalust leida pankrotiväline lahendus ettevõtte likviidsusprobleemidele.