Eesti ostab veel 12 liikursuurtükki CAESAR

Neljapäeval Brüsselis kohtunud Eesti ja Prantsusmaa kaitseministrid kinnitasid soovi uuendada kahe riigi vahelist strateegilist kaitsekoostöölepet ning kiitsid mõlema riigi kaitseinvesteeringute agentuuride head koostööd kaitsevõime arendamisel.

Kohtumise järgselt ütles kaitseminister Hanno Pevkur, et Prantsusmaa on Eestile väga oluline partner, kellega kaitsekoostöö tugevdamine on äärmiselt oluline.

"Mul on hea meel, et Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK), Prantsuse kaitsehangete agentuur DGA ning Prantsuse ettevõte KNDS on jõudnud allkirjadeni lepingul, mille kohaselt hangib Eesti täiendavad 12 ratastel liikursuurtükki CAESAR ning lepingu kohaselt jõuavad täiendavad suurtükid Eestisse veel sel aastal," märkis kaitseminister Pevkur.

Eelmisel aastal sai kaitsevägi kätte esimesed 12 CAESAR MK1 155 mm kaliibriga liikursuurtükki, mis anti uue, Eesti diviisi otsealluvuse loodud kolmanda liikursuurtükiväepataljoni koosseisu.

Liikursuurtükk CAESAR (prantsuse keelest Camion Équipé d'un Système d'Artillerie) MK1 on 155 mm kaliibriga kaudtulerelv, mis võimaldab üksustel kiiresti ümber paikneda ka pikkadel distantsidel ning mõjutada tulega sihtmärke enam kui 40 kilomeetri kaugusel. Standardkaliiber võimaldab süsteemi kasutada erineva NATO-s kasutatava laskemoonaga. Süsteemi automatiseeritus ning samas piisav lihtsus võimaldavad relvameeskondi välja õpetada paari nädalaga ning selle laialdane kasutus eri riikides tagab pikaajalise logistilise toe ja varuosade kättesaadavuse.

"Lisanduvad liikursuurtükid CAESAR suurendavad oluliselt Eesti diviisi tulejõudu ja reageerimiskiirust, võimaldades pakkuda tõhusat kaudtuletoetust üksustele kogu Eesti ulatuses. Ratastel platvormide suurem mobiilsus võrreldes roomikutel liikuvate süsteemidega tagab kiirema ümberpaiknemise ning kasvatab märkimisväärselt diviisi kaudtule paindlikkust ja lahinguvõimet," ütles kaitseväe peastaabi analüüsi- ja planeerimisosakonna vanemstaabiohvitser-suurtükiväeinspektor kolonelleitnant Meelis Laanemets.