Epsteini skandaal: Obama endine nõunik lahkub Goldman Sachsi peajuristi kohalt

Välismaa
Kathryn Ruemmler
Kathryn Ruemmler Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Charles Dharapak
Goldman Sachsi juhtiv jurist ja USA ekspresidendi Barack Obama endine Valge Maja õigusnõunik Kathryn Ruemmler teatas ametist lahkumisest pärast seda, kui tulid avalikuks e-kirjad, mis näitasid tema lähedast suhet seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga.

Ruemmler ütles neljapäeval avalduses, et astub tagasi Goldman Sachsi peajuristi ja õigusküsimuste juhi ametikohalt alates 30. juunist 2026.

Kuni lahkumisotsuseni oli Ruemmler korduvalt püüdnud end e-kirjadest ja muust kirjavahetusest seksuaalkurjategijaga distantseeruda. Ta oli ka avaldanud seisukoha, et ta ei kavatse lahkuda Goldman Sachsi kõrgeimalt juriidiliselt ametikohalt, mida ta oli pidanud alates 2020. aastast.

Kuigi Ruemmler on viimastes avaldustes nimetanud Epsteini "koletiseks", oli tal enne Epsteini teistkordset vahistamist seksuaalkuritegude eest 2019. aastal ja tema hilisemat surma Manhattani vanglas hoopis teistsugune suhe. E-kirjades nimetas Ruemmler Epsteini "onu Jeffreyks" ja kirjutas, et jumaldab teda.

Enne ametist lahkumist tehtud avalduses ütles Goldman Sachsi pressiesindaja, et Ruemmler "kahetseb, et ta temaga üldse tuttav oli".

Pärast Valgest Majast lahkumist 2014. aastal ning erapraksises töötamise ajal sai Ruemmler Epsteinilt mitmeid kalleid kingitusi, sealhulgas luksuslikke käekotte ja kasuka. Kingitused tehti pärast seda, kui Epstein oli juba 2008. aastal seksuaalkuritegudes süüdi mõistetud ja registreeritud seksuaalkurjategijana.

"Nii armas ja tähelepanelik! Aitäh, onu Jeffrey!!!" kirjutas Ruemmler Epsteinile 2018. aastal.

Wall Streetil on ajalooliselt halvasti suhtutud kingituste vahetamisse klientide ning pankurite või Wall Streeti juristide vahel, eriti juhul, kui tegemist on kallite kingitustega, mis võivad tekitada huvide konflikti. Goldman Sachsi eetikakoodeksi kohaselt peavad töötajad saama eelneva heakskiidu nii kingituste vastuvõtmiseks kui ka tegemiseks, osaliselt selleks, et vältida korruptsioonivastaste seaduste rikkumist.

Ruemmler kuulus Goldman Sachsi tippjuhtkonda. Veel detsembris nimetas Goldman Sachsi tegevjuht David Solomon Ruemmlerit suurepäraseks juristiks ning ütles, et tal on tema suhtes täielik usaldus ja toetus.

"Olles üks oma valdkonna kõige tunnustatumaid professionaale, on Kathy olnud ka mentor ja sõber paljudele meie töötajatele ning temast tuntakse puudust. Ma aktsepteerisin tema lahkumisavalduse ja austan tema otsust," kirjutas Solomon neljapäeval.

Kahel dokumendil põhinevate õiguskaitseametnike märkmete kohaselt helistas Epstein Ruemmleri mobiiltelefonile 6. juulil 2019, kui ta vahistati – tegemist oli ühega mitmest kõnest, mille ta tol õhtul tegi.

Föderaalse juurdlusbüroo (FBI) eraldi märgukiri viitas sellele, et Epstein ütles samal päeval: "Kas see on seotud seksikaubandusega? Kas see on seotud alaealistega?"

Dokumendi autor, keda ei nimetatud, märkis, et Epstein lausus ka: "Oh, see on halb, see on väga halb."

Dokumendid näitavad, et Ruemmleril oli aastatel 2014–2019 Epsteiniga ulatuslik kirjavahetus, ka pärast seda, kui häbisse langenud finantsist oli 2008. aastal süüdi mõistetud alla 18-aastase isiku prostitutsioonile kallutamises.

See suhtlus hõlmas ka Epsteini nõustamist 2019. aastal seoses sellega, kuidas vastata ajakirjanduse päringule väidete kohta, et talle osutati erikohtlemist tema sidemete tõttu.

"Ma olin Jeffrey Epsteiniga suheldes kaitseadvokaat," ütles Ruemmler 3. veebruaril Reutersile.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Guardian

