Statistikaamet teeb kolmanda katse jaanuari tarbijahindu avaldada

Statistikaamet teeb tuleval esmaspäeval kolmanda katse avaldada uue meetodiga arvutatud jaanuari tarbijahinnaindeksi (THI) andmed.

Statistikaamet võttis uuest aastast tarbijahinnaindeksi arvutamisel kasutusele uue metoodika, mis varasemaga võrreldes arvestab enam toidukauba soodushindu.  

Esimesel katsel pidi statistikaamet need avaldama 6. veebruaril kell 8, kuid siis teatati, et andmete avaldamine lükkub edasi esmaspäevale, 9. veebruarile.

Statistikaameti peadirektor Urmet Lee ütles 6. veebruaril, et tarbijahinnaindeksi uue metoodika kasutuselevõtt on olnud töömahukam ja võtnud rohkem aega, kui planeeritud.

Kuid ka 9. veebruaril toimuma pidanud tarbijahinnaindeksi andmete avaldamine lükati edasi.

Lee tunnistas 9. veebruaril, et kahetsusväärselt on protsess võtnud oodatust veelgi kauem aega. 

Kolmas katse andmeid avaldada tehakse 16. veebruaril, kui värske tarbijahinnaindeks peaks saama avalikuks kell 8 ja selle järel kell 10 toimub ka pressikonverents.

Toimetaja: Urmet Kook

