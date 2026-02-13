X!

Venemaa langetas majanduskasvu aeglustudes baasintressimäära

Välismaa
Moskva Kreml.
Moskva Kreml. Autor/allikas: Pixabay
Välismaa

Venemaa keskpank langetas reedel baasintressimäära 16 protsendilt 15,5 protsendile, kuna majanduskasv on Ukraina sõja ja lääneriikide sanktsioonide mõjul aeglustunud.

Venemaa majandus kasvas eelmisel aastal vaid ühe protsendi, mis on järsk langus võrreldes 2023. ja 2024. aastal registreeritud umbes neljaprotsendilise kasvuga.

Tohutud kulutused Ukrainas sõdivatele vägedele olid algselt majanduskasvu hoogustanud ja aidanud Moskval vältida majanduskriisi, mida ennustati pärast 2022. aasta sissetungi algust.

Kuid need kulutused kergitasid inflatsiooni ning ettevõtted on kurtnud kõrgete laenukulude üle.

"Majandus on naasmas tasakaalustatud kasvuteele," teatas keskpank avalduses, viidates majanduse jahtumisele.

Samuti teatas pank, et inflatsioon oli jaanuaris "ühekordsete tegurite, täpsemalt maksutõusude tõttu, märkimisväärselt kiirenenud".

"Inflatsiooniootused püsivad kõrged. See võib takistada inflatsiooni jätkusuutlikku aeglustumist," seisab teates.

Selle tulemusena teatas keskpank, et intressimäärad peavad jääma oodatust kõrgemaks, prognoosides selle aasta keskmiseks tasemeks 13,5-14,5 protsenti.

Keskpanga sõnul on kõrged laenukulud vajalikud, et viia inflatsioon alla neljaprotsendilise eesmärgini, mis loodetakse saavutada 2026. aasta teises pooles.

Venemaa riigi rahandust on pingestanud sõjakulud ja surve elutähtsale energiaekspordile.

Nafta- ja gaasitulud, mis moodustavad ligikaudu veerandi riigieelarve tuludest, langesid eelmisel aastal viie aasta madalaimale tasemele, kuna lääneriikide sanktsioonid piiravad eksporti.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

Samal teemal

Eesti laul 2026

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:25

Raadiouudised (13.02.2026 15:00:00)

15:23

Kallas peab haridussüsteemi põhipuuduste lahenduseks käimasolevaid reforme

15:19

Alev: see fraas "kulmude peal" oli peaaegu reaalsus

15:10

Ahti Asmann: millised on Eesti riigi majanduspoliitilised huvid?

15:07

Epsteini lahkamisel viibinud arst kahtleb seksuaalkurjategija enesetapus

15:02

HÕFF avalikustas esimesed filmid tänavusest programmist

14:59

Rootsis juhib Evans, Solberg käis kraavis

14:53

Uue muusika reede: Elina Born, Charli XCX, Lykke Li, Dua Lipa jt

14:44

Jaan Kaplinski stipendiumi pälvis filosoofiaõppur Eduardo Torres

14:43

Tänavu toimub viiendat korda visuaalkunstifestival Viljandi Tuled

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04:20

Madise sõnul on Tallinna PVC-keeld õigusvastane

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

12.02

Eesti suurim juustutootja andis sisse pankrotiavalduse

12.02

Sõja 1450. päev: Ukraina süütas droonirünnakuga naftatöötlemistehase Komimaal Uuendatud

07:57

USA autotootjad said elektriautode mulli lõhkedes 50 miljardi dollarilise hoobi

00:44

USA pani Läti vastu paremuse maksma, Saksamaa alistas Taani Uuendatud

14:10

VAATA OTSE | Kuidas läheb Mai Brit Tederil lumelauakrossis? Uuendatud

12:45

Zelenski: Ukraina on kõnelusteks valmis, kuid Venemaa vaikib Uuendatud

12.02

Kanada hokimehed alustasid oma olümpiat kindla võiduga Uuendatud

13:07

VAATA OTSE | Olümpiaturniir pakub hokisõpradele maiuspala Soome - Rootsi Uuendatud

ilmateade

loe: sport

15:19

Alev: see fraas "kulmude peal" oli peaaegu reaalsus

14:59

Rootsis juhib Evans, Solberg käis kraavis

14:30

VAATA OTSE | Laskesuusaprogramm jätkub meeste sprindiga Uuendatud

14:22

Eesti sulgpallinaiskond pidi tunnistama ka favoriit Taani paremust

loe: kultuur

15:02

HÕFF avalikustas esimesed filmid tänavusest programmist

14:53

Uue muusika reede: Elina Born, Charli XCX, Lykke Li, Dua Lipa jt

14:44

Jaan Kaplinski stipendiumi pälvis filosoofiaõppur Eduardo Torres

14:43

Tänavu toimub viiendat korda visuaalkunstifestival Viljandi Tuled

loe: eeter

14:04

Ettevõtlikud noored annavad uue elu kohvipaksule ja vanadele lusikatele

11:06

Särekanno: vastlakukli laiaks vajumist takistab muffinivormis küpsetamine

10:29

Eesti Laulu ankeet. Stockholm Cowboys

10:20

Eesti Laulu lavale veeretatakse auto, motikas, paat, laserid ja võss

Raadiouudised

13:10

Prantsusmaa hakkab uusi tuumareaktoreid ehitama

13:00

Ilm läheb veelgi külmemaks

12:20

Raadiouudised (13.02.2026 12:00:00)

09:55

Suurte energiaprojektide toetusskeem lähikuudel ei valmi

09:55

Soome sotsiaal- ja terviseminister astus tagasi

09:50

Lõuna-Eestisse jõudev lumesadu liigub põhja poole

09:20

Raadiouudised (13.02.2026 09:00:00)

12.02

Päevakaja (12.02.2026 18:00:00)

12.02

Lillepoed ja kohvikud teevad ettevalmistusi sõbrapäevaks

12.02

Läti opositsioon üritas kuuendat korda valitsust maha võtta

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo