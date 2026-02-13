Venemaa langetas majanduskasvu aeglustudes baasintressimäära

Venemaa keskpank langetas reedel baasintressimäära 16 protsendilt 15,5 protsendile, kuna majanduskasv on Ukraina sõja ja lääneriikide sanktsioonide mõjul aeglustunud.

Venemaa majandus kasvas eelmisel aastal vaid ühe protsendi, mis on järsk langus võrreldes 2023. ja 2024. aastal registreeritud umbes neljaprotsendilise kasvuga.

Tohutud kulutused Ukrainas sõdivatele vägedele olid algselt majanduskasvu hoogustanud ja aidanud Moskval vältida majanduskriisi, mida ennustati pärast 2022. aasta sissetungi algust.

Kuid need kulutused kergitasid inflatsiooni ning ettevõtted on kurtnud kõrgete laenukulude üle.

"Majandus on naasmas tasakaalustatud kasvuteele," teatas keskpank avalduses, viidates majanduse jahtumisele.

Samuti teatas pank, et inflatsioon oli jaanuaris "ühekordsete tegurite, täpsemalt maksutõusude tõttu, märkimisväärselt kiirenenud".

"Inflatsiooniootused püsivad kõrged. See võib takistada inflatsiooni jätkusuutlikku aeglustumist," seisab teates.

Selle tulemusena teatas keskpank, et intressimäärad peavad jääma oodatust kõrgemaks, prognoosides selle aasta keskmiseks tasemeks 13,5-14,5 protsenti.

Keskpanga sõnul on kõrged laenukulud vajalikud, et viia inflatsioon alla neljaprotsendilise eesmärgini, mis loodetakse saavutada 2026. aasta teises pooles.

Venemaa riigi rahandust on pingestanud sõjakulud ja surve elutähtsale energiaekspordile.

Nafta- ja gaasitulud, mis moodustavad ligikaudu veerandi riigieelarve tuludest, langesid eelmisel aastal viie aasta madalaimale tasemele, kuna lääneriikide sanktsioonid piiravad eksporti.