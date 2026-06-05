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Putin: Venemaa majandus ei ole kokku vajunud

Välismaa
Venemaa president Vladimir Putin Peterburi rahvusvahelisel majandusfoorumil
Venemaa president Vladimir Putin Peterburi rahvusvahelisel majandusfoorumil Autor/allikas: ZUMAPRESS / Scanpix
Välismaa

Venemaa majandus ei ole kokku varisenud, ütles režiimi juht Vladimir Putin reedel riigi peamisel majandusfoorumil Peterburis, tõrjudes lääneriikide väiteid majanduse seiskumisest.

Venemaa täiemahuline sõda Ukraina vastu on pannud riigi rahanduse tohutu pinge alla ning paljusid kodanikke on rängalt tabanud hinnatõus, maksutõusud ja kahe aastakümne kõrgeimad laenukulud.

Venemaa majandus kahanes 2026. aasta esimeses kvartalis 0,2 protsenti, mis on sõjast ja lääneriikide sanktsioonidest tuleneva kasvava pinge tõttu esimene kvartalilangus kolme aasta jooksul.

"Muidugi kuuleme me igalt poolt kriitikat, et kõik on kokku varisenud... Oleme jõudnud samale tasemele, millel on euroala riikide majanduskasv viimastel aastatel püsinud," ütles Putin, lisades, et Venemaa püüdleb nn suveräänse majanduse poole.

Peterburi majandusfoorum toimub ajal, mil Ukraina intensiivistab rünnakuid Venemaa elutähtsa energiataristu – naftabaaside, rafineerimistehaste ja ekspordisõlmede – vastu, ähvardades kahjustada Moskva kõige olulisemat sissetulekuallikat.

Sümboolse rünnaku käigus tabas üks löök kolmapäeval konverentsi avapäeval Peterburis asuvat rajatist ning saabuvaid aukandjaid tervitas taustal kõrguv must suitsusammas.

"Venemaa majandus on sisenemas stagnatsiooni, millega kaasnevad kõrged intressimäärad ja suur inflatsioonisurve," ütles Londonis tegutsev Venemaa majanduse ekspert Aleksandr Koljandr AFP-le Putini kõne eelõhtul.

"Ma ei usu, et Venemaa majandust ootaks ees 1990. aastad või midagi sarnast, see on lihtsalt kõige aeglane allakäik," lisas ta.

Venemaa valitsuse eelarvepuudujääk oli 2026. aasta esimese nelja kuuga 80 miljardit dollarit, mis moodustab 2,5 protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT) ja on rohkem, kui terveks aastaks planeeriti.

Putini valitsusaja algusaastatel kogunesid Peterburi foorumile lääne investorid, kes soovisid Venemaa kaootilises ja kiiresti kasvavas majanduses raha teenida, et sõlmida tehinguid ja suhelda Venemaa eliidiga.

Kuid pärast sissetungi Ukrainasse on sellest saanud endise KGB spiooni uue positsiooni sümbol maailmas.

AFP ajakirjanikud nägid foorumi saalides ringi kõndimas Venemaal toodetud humanoidroboteid ning silmapaistval kohal olid stendid, mis propageerisid investeeringuid Ukrainalt annekteeritud piirkondadesse.

Nüüd on peamised osalejad külalised näiteks Hiinast ja Saudi Araabiast. Ameeriklasi ja eurooplasi on vähe.

Nende hõredaid ridu juhivad sellised tegelased nagu endine Hollywoodi näitleja ja nüüdne Putini toetaja Steven Seagal, Ameerika vandenõuteoreetik Candace Owens ning paremäärmusliku partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) parlamendiliikmed.

Kui AFP küsis neljapäeval Putinilt Venemaa majandusmurede kohta, tsiteeris ta USA kirjanikku Mark Twaini.

"Kuuldused minu surmast on tugevasti liialdatud," ütles ta, lükates tagasi idee, et Venemaa on täiemahulise kriisi äärel.

Kuid kaugel sellest kohast, kus Putin reedel lavale astus, rääkisid mõned väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted AFP-le, et neid ootab ees sulgemine.

"Põhimõtteliselt plaanime tegevuse lõpetada," ütles Svetlana, Kaug-Idas asuvas Habarovski linnas tegutseva rasedus- ja lasterõivaste brändi omanik.

"Inimesed saavad vähem lapsi, pingutavad püksirihma ja kulud kasvavad," rääkis 40-aastane naine AFP-le telefoni teel.

Võimude poolt Ukraina kättemaksu-droonirünnakute tõrjumiseks kehtestatud internetikatkestused tähendavad, et tema kaardimakseterminal on tihti rivist väljas.

"Me liigume tagasi 18 aasta tagusesse aega, mil polnud internetti ega sotsiaalmeediat," ütles ta.

"Olen väsinud muretsemast trahvide pärast, mida toovad kaasa uued seadused ja lõputu voog aina lisanduvaid uusi nõudeid," ütles naine.

Majanduse aeglane allakäik on pöördumatu, kui Kreml ei tee poliitilisi otsuseid, nagu sõja lõpetamine ja majanduse ümberstruktureerimine, ütles ekspert Koljandr.

Kuigi Iraani sõjast tingitud kõrgemad naftahinnad on Venemaa tulusid suurendanud, ei ole sellest piisanud riigieelarve täitmiseks, lisas ta.

Tunda annab ka tööjõupuudus, kuna sõtta värvatakse umbes 30 000 meest kuus.

"Head lahendust ei ole," ütles Koljandr. "Nad jätkavad probleemi edasilükkamist nii kaua kui võimalik."

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: AFP - BNS

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