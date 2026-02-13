Rutte: NATO on peale Gröönimaa kriisi palju tugevam

NATO peasekretär Mark Rutte ütles usutluses väljaandele Politico, et liit on täna tugevam kui varem. Põhjuseks tõi ta mõned nädalad tagasi aset leidnud Gröönimaa kriisi, mis on pannud mitmed liikmesriigid mõistma, et Euroopa peab NATO-s võtma suurema juhi rolli.

Vaid mõned nädalad pärast seda, kui USA president Donald Trump viis NATO peaaegu kokkuvarisemise äärele, ähvardades annekteerida Gröönimaa, jagas NATO peasekretär Mark Rutte USA presidendile ohtralt kiitust selle eest, et ta on survestanud Euroopa riike oma sõjalisi väljaminekuid suurendama. Samal ajal põikles Rutte kõrvale küsimustest, mis puudutasid seda, kui asjakohane on USA-poolne NATO liitlasriigi suveräänsuse ohustamine.

"Ma väidaks, et NATO on praegu tugevaimal positsioonil alates Berliini müüri langemisest," lausus Rutte Müncheni julgeolekukonverentsil toimunud intervjuus.

"Neljapäevasel NATO kaitseministrite kohtumisel tundsin ma mõttelaadi muutust, kus eurooplased ei öelnud vaid: 'Kuulge, me hakkame palju rohkem kulutama." Mõttelaadi muutus seisneb selles, et eurooplased ütlevad: "Me peame võtma NATO-s suurema juhtrolli" ja see on täpselt see, mida Ameerika Ühendriigid soovisid," lausus Rutte Politicole.

"See muudab Ameerika Ühendriikide jaoks NATO-sse ankurdatuks jäämise lihtsamaks," lisas Rutte.

Rutte väljaütlused järgnesid Pentagoni asejuhi Elbridge Colby üleskutsele luua uus "NATO 3.0", kus eurooplased maksavad rohkem oma kaitse eest ja NATO tegevus koondub selle põhiülesandele — alliansi territooriumi kaitsmisele. Colby andis ka mõista, et Gröönimaa kriis jääb edaspidi minevikku.

Tema kommentaarid peegeldavad ka Münchenis valitsevat kergendustunnet paljude eurooplaste seas, kes loodavad, et eelmise kuu Atlandi-üleste pingete halvim aeg on möödas.