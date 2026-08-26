Axios: USA keskendub Iraani sõjalise ründamise asemel majanduslikule survele

Veebiväljaande Axios andmetel teatas USA välisminister Marco Rubio mitmele liitlasriigile, et Ühendriigid ei kavatse esialgu Iraani vastu uusi rünnakuid korraldada. USA jätkab Iraani survestamist sanktsioonide ja muude majanduslike meetmetega.

Washingtoni eesmärk on praegu Iraani majanduslikult ja strateegiliselt survestada, mitte alustada uut ulatuslikku sõjalist operatsiooni. USA ametnike hinnangul on Iraani majandus juba tugeva surve all ning riigi sõjaline võimekus on saanud tõsiselt kahjustada, vahendas Axios.

USA püüab samal ajal tagada naftatankerite liiklust läbi Hormuzi väina, et vähendada Iraani võimalust kasutada väina survevahendina.

USA hinnangul on miinide eemaldamine Hormuzi väinast ja laevaliikluse taastumine vähendanud oluliselt Iraani mõju maailma energiaturule.

Allikate teatel ei välistanud Rubio siiski Iraani ründamist, kui islamiriik peaks esimesena USA üksuseid ründama.