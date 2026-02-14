Itaalia rongivõrgustikku tabas taas sabotaažirünnak

Itaalias hilinesid rongid olümpiamängude ajal toimunud järjekordse oletatava sabotaažirünnaku tõttu üle tunni. Rongiliiklus oli häiritud Napoli ja Rooma vahel ning hilinemisi esines ka põhja poole Firenze suunas suunduval liinil.

Transpordiminister Matteo Salvini mõistis intsidentide taga olevad isikud hukka, vahendas Reuters.

"Need on vihkamist täis kuriteod, mis on suunatud töötajate ja Itaalia vastu," ütles Salvini avalduses.

"Loodan, et keegi ei pisenda ega püüa õigustada neid kuritegusid, mis seavad ohtu elusid," lisas ta.

Võimud uurisid laupäeval Rooma ja Napoli vahelise kiirraudteeliini lõigul põlenud kaableid ning kahte muud võimalikku vandalismiakti pealinna ja Firenze vahel.

Anarhistlik rühmitus võttis vastutuse rünnaku eest raudteevõrgus eelmisel laupäeval, olümpiamängude esimesel täispäeval, kui Bologna lähedal sai kahjustada raudteeinfrastruktuur, põhjustades kiir-, linnadevaheliste ja piirkondlike liinide liikluses kuni 2,5-tunniseid viivitusi.

Seisakud toimuvad ajal, mil Itaalia võõrustab 6.–22. veebruarini Milanos ja Cortina d'Ampezzo taliolümpiamänge.