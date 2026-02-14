X!

Raik: vanu aegu USA ja Euroopa suhetes tagasi ei tule

Välismaa
Foto: Priit Mürk/ERR
Välismaa

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Kristi Raik ütles USA välisministri Marco Rubio kõne kohta, et kuigi see tõi osaliselt Euroopasse kergendustunde, siis vanu aegu USA ja Euroopa suhetes tagasi ei tule.

USA välisminister Marco Rubio ütles oma Müncheni julgeolekukonverentsi kõnes, et USA-l ja Euroopal on ühine ajalugu ja tulevik. Eurooplased võtsid seda kui julgustavad sõnumit.

Rubio kõne oli toonilt väga erinev asepresident JD Vance'i kõnest möödunud aastal. Šoki asemel reageeris Euroopa seekord aplausiga.

"Ajastul, mil pealkirjad kuulutavad Atlandi-ülese liidu lõppu, ütlen seda nii, et kõigile on selge: see ei ole meie eesmärk ega soov. Sest meie, ameeriklaste, jaoks võib kodu olla läänepoolkera, aga me jääme alati Euroopa lapseks," ütles Rubio.

Kaitseuuringute keskuse direktor Kristi Raik ütles, et loodetavasti eurooplased Rubio kõnet liiga julgustavalt ei võta.

"Ma tahaks loota, et see nii ei ole. Teatud kergendustunnet on muidugi ka
tunda ja vähemalt praegu paistab, et USA mingit dramaatilist lahkumist Euroopast või NATO-st ei planeeri, aga samas on sõnum ikkagi väga selge ka USA poolt,
et Euroopa peab ise saama tugevamaks ja tegelema ise oma julgeolekuga," lausus Raik.

"Need inimesed, kellega ma ise siin kohapeal täna olen rääkinud, ei arva küll, et Euroopal oleks nüüd põhjust suurt kergendust tunda. Meeleolu pigem on ikka tõsine. Transatlantilistes suhetes nii-öelda vanu aegu tagasi ei saa, liitlased on üksteisest kaugenenud. Ja üks märk, mis eriti tekitab küsimusi, on see, et Marco Rubio üldse ei maininud oma kõnes Ukrainat," kommenteeris Raik.

Välisminister Margus Tsahkna ütles aga et kõne aitas veidi pingeid maha võtta.

"Poliitilise sõnumina oli see väga vajalik, kuna need pinged ju Euroopa ja
Ameerika Ühendriikide vahel on läinud ikkagi väga kõrgeks. Teistpidi jällegi ma arvan, et selline šokiteraapia, mida Trump on harrastanud ka Euroopa poolt Eesti inimestele, vaadates meie julgeolekuolukorda, peaks isegi meeldima," ütles Tsahkna.

"Tegelikult ju see julgeolekustrateegia ja kaitsestrateegia, millega Ameerika välja tuli, on ju ikkagi seal, kus öeldakse kõik need asjad Euroopa kohta, mis me oleme ju ka lugenud. See ei ole ju kuhugi kadunud," kommenteeris Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas.

Taanlased eriti mäletavad, et alles kuu aja eest hirmutas USA Gröönimaa elanike sooviga saar annekteerida.

"Eurooplased saavad aru, et see on vaid kõne. Ja homme võib Trump säutsus öelda midagi täiesti vastupidist. Ühest küljest tunnevad nad kergendust, aga nad näevad ka Marco Rubiot kui USA viisakat nägu ja nad teavad, et on ka kogu Trumpi administratsioon, kes võivad mõelda teisiti," ütles Taani ajalehe Politiken ajakirjanik Karin Axelsson.

Kuigi Rubio rääkis palju jagatud ajaloost ei olnud ka sellest kõnest puudu Euroopa kliima- migratsioonipoliitika ja üldise naiivsuse kriitika.

"Liit, mida me tahame, ei ole hirmust halvatud. Kliimamuutuste hirmust, sõjahirmust, tehnoloogiahirmust. Me tahame liitu, mis liigub julgusega tuleviku poole," lausus Rubio.

Venemaa ohust Rubio ei rääkinud.

"Kas Venemaa on siis nagu selles Euroopas sees või väljas? Ja see on see tegelik küsimus, mis meid kõiki Euroopas ju ärritab. Me näeme, et Trump tahab pigem panna survet Ukrainale ja kuidagi saab paremini läbi meile ohtliku agressori Venemaaga. See on see teema, mis ikkagi jäi õhku," ütles Margus Tsahkna.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:48

Soome hokikoondis korraldas olümpial tõelise purustustöö

20:00

Viipekeelsed uudised

22:47

Põlvamaal toimuvad jääaluse kalapüügi meistrivõistlused

22:31

Norra naised kasutasid Rootsi ebaõnne ära, eestlannad said 13. koha Uuendatud

22:30

Braathen tõi Brasiiliale suurslaalomis ajaloolise olümpiakulla Uuendatud

22:30

Marten Liivil ei õnnestunud olümpial ka 500 meetrit Uuendatud

22:30

Kirkeeide võitis noorte tähtede duelli, Külm 37. Uuendatud

22:29

ETV spordisaade, 14. veebruar

22:22

Domen Prevc tuli teise vooruga olümpiavõitjaks, Aigro 26. Uuendatud

22:20

Otse: Eesti Laulu superfinalistid on Noep, Ollie ja Vanilla Ninja Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

22:20

Otse: Eesti Laulu superfinalistid on Noep, Ollie ja Vanilla Ninja Uuendatud

13.02

Epsteini lahkamisel viibinud arst kahtleb seksuaalkurjategija enesetapus

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

06:02

Neivelt: majanduskasvu ja pensioni asemel peaks riik lapsed esikohale panema

00:07

Malinini põrumise järel sai kulla Kasahstani üllatusmees, Selevko 16. Uuendatud

18:46

Rubio: USA soovib liitu Euroopaga, aga Trumpi tingimustel Uuendatud

08:44

Võru- ja Põlvamaa riigiteedel kehtib ilma tõttu eriline hoolderežiim Uuendatud

09:19

Eksperdid: Eesti inimesed ei oska alkoholi ja vähki seostada

11:09

Eksperdid Eesti Laulust: kahes loos on tunda AI lõhna

22:30

Braathen tõi Brasiiliale suurslaalomis ajaloolise olümpiakulla Uuendatud

ilmateade

loe: sport

22:48

Soome hokikoondis korraldas olümpial tõelise purustustöö

22:31

Norra naised kasutasid Rootsi ebaõnne ära, eestlannad said 13. koha Uuendatud

22:30

Braathen tõi Brasiiliale suurslaalomis ajaloolise olümpiakulla Uuendatud

22:30

Marten Liivil ei õnnestunud olümpial ka 500 meetrit Uuendatud

loe: kultuur

11:51

Galerii: Linnateater tähistas 60. sünnipäeva ja jagas kolleegipreemiaid

11:22

Raine Karp: kui inimestele pole hoonet tarvis, siis tuleb see ära visata

11:09

Eksperdid Eesti Laulust: kahes loos on tunda AI lõhna

09:32

PÖFF-i uus kunstiline juht Triin Tramberg: suuri muudatusi ma kohe tegema ei hakka

loe: eeter

22:20

Otse: Eesti Laulu superfinalistid on Noep, Ollie ja Vanilla Ninja Uuendatud

21:51

Eesti Laulu finaal | Getter Jaani

21:33

Eesti Laulu finaal | Ant x Minimal Wind

21:33

Eesti Laulu finaal | Stockholm Cowboys

Raadiouudised

18:25

Päevakaja (14.02.2026 18:00:00)

13.02

Märtsist käivitub täiendav hommikune Valga-Tartu bussiliin

13.02

Päevakaja (13.02.2026 18:00:00)

13.02

Kohus: Tartu HLÜ peab esitama täiendavaid andmeid

13.02

Kihnu ja Vormsi jäätee jäävad tuisu tõttu avamata

13.02

Kallas: käivitatud reformid vähendavad hariduslikku ebavõrdsust

13.02

Raadiouudised (13.02.2026 15:00:00)

13.02

Prantsusmaa hakkab uusi tuumareaktoreid ehitama

13.02

Ilm läheb veelgi külmemaks

13.02

Raadiouudised (13.02.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo