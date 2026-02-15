X!

Transpordiamet avab kõik kolm ametlikku jääteed

Eesti
Kihnu jäätee laupäeval.
Kihnu jäätee laupäeval. Autor/allikas: Kristi Raidla/ERR
Eesti

Transpordiamet avab pühapäeva keskpäeval ametliku jäätee Vormsi suunal sõiduautodele, mille mass on kuni 2,5 tonni, samuti taasavati Hiiumaa-Saaremaa vaheline jäätee, mille trassi tuli veidi muuta.

Sel aastal õnnestub viimaks avada ametlik jäätee Vormsi suunal, teatas transpordiamet.

Trassi kogupikkus on 10 kilomeetrit ja liiklejaid lubatakse peale alates kella 12. Teistel päevadel jääb trass avatuks valgel ajal kella 8.30–17.00.

Hiiumaa-Saaremaa vaheline lõik läbis mitmeid parandustöid, sest tekkinud pragudele tuli paigaldada sillad. Ametlik trass pikkusega 17 kilomeetrit avati kell 8.30.

Lisaks Vormsi suunale ja Hiiumaa-Saaremaa vahelisel lõigule on ametlik jäätee alates laupäevast avatud ka Kihnu saarele. Selle trassi pikkuseks on 12 kilomeetrit.

Vastavalt ilmastikuoludele võib ette tulla jääteede erakorralist sulgemist.

Jääteid hooldab Verston Eesti OÜ.

Seni avamata jääteedele palub transpordiamet mitte sõitma minna, sest see on eluohtlik.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:45

VAATA OTSE | Tofanes selgub naiste suurslaalomi olümpiavõitja Uuendatud

10:37

Vanilla Ninja: esituse järel hakkasime kõik pingelangusest nutma

10:31

SBU: Ukraina hävitas poole Venemaa ühe moodsama õhutõrjesüsteemi varudest Uuendatud

10:25

Mülla uuendas teivashüppe Eesti rekordit: hooaeg on läinud tõusvas joones

10:20

TÄNA OTSE | Kas Külm ja Tomingas parandavad jälitussõidus kohta?

09:55

TÄNA OTSE | Kas keegi suudab Norra teateneliku troonilt tõugata?

09:27

Zirk Swim Cupi avapäeval langes 43 aasta vanune Eesti rekord

09:25

Transpordiamet avab kõik kolm ametlikku jääteed

09:23

Video: Vanilla Ninja võidulugu viipekeelse tõlkega

09:00

Olga Temnikova: ainult läände vaatamise asemel peaksime aru saama, kes me ise oleme

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14.02

Eesti Laul 2026 võitja on Vanilla Ninja Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

14.02

Neivelt: majanduskasvu ja pensioni asemel peaks riik lapsed esikohale panema

13.02

Epsteini lahkamisel viibinud arst kahtleb seksuaalkurjategija enesetapus

10:31

SBU: Ukraina hävitas poole Venemaa ühe moodsama õhutõrjesüsteemi varudest Uuendatud

14.02

Eksperdid Eesti Laulust: kahes loos on tunda AI lõhna

14.02

Rubio: USA soovib liitu Euroopaga, aga Trumpi tingimustel Uuendatud

14.02

Video: "Espresso Macchiato" Anne Veski ja unistuste bändi esituses

14.02

Kolme protsendiga võitnud Vanilla Ninja: finaali pingelisust on raske kirjeldada

14.02

Braathen tõi Brasiiliale suurslaalomis ajaloolise olümpiakulla Uuendatud

ilmateade

loe: sport

10:45

VAATA OTSE | Tofanes selgub naiste suurslaalomi olümpiavõitja Uuendatud

10:25

Mülla uuendas teivashüppe Eesti rekordit: hooaeg on läinud tõusvas joones

10:20

TÄNA OTSE | Kas Külm ja Tomingas parandavad jälitussõidus kohta?

09:55

TÄNA OTSE | Kas keegi suudab Norra teateneliku troonilt tõugata?

loe: kultuur

09:00

Olga Temnikova: ainult läände vaatamise asemel peaksime aru saama, kes me ise oleme

14.02

Galerii: Linnateater tähistas 60. sünnipäeva ja jagas kolleegipreemiaid

14.02

Raine Karp: kui inimestele pole hoonet tarvis, siis tuleb see ära visata

14.02

Eksperdid Eesti Laulust: kahes loos on tunda AI lõhna

loe: eeter

10:37

Vanilla Ninja: esituse järel hakkasime kõik pingelangusest nutma

09:23

Video: Vanilla Ninja võidulugu viipekeelse tõlkega

00:04

Video: Eesti Laulu laval möllas legendaarne Singer Vinger

14.02

Vaata uuesti: Vanilla Ninja võiduesitus

Raadiouudised

14.02

Päevakaja (14.02.2026 18:00:00)

13.02

Märtsist käivitub täiendav hommikune Valga-Tartu bussiliin

13.02

Päevakaja (13.02.2026 18:00:00)

13.02

Kohus: Tartu HLÜ peab esitama täiendavaid andmeid

13.02

Kihnu ja Vormsi jäätee jäävad tuisu tõttu avamata

13.02

Kallas: käivitatud reformid vähendavad hariduslikku ebavõrdsust

13.02

Raadiouudised (13.02.2026 15:00:00)

13.02

Prantsusmaa hakkab uusi tuumareaktoreid ehitama

13.02

Ilm läheb veelgi külmemaks

13.02

Raadiouudised (13.02.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo