Transpordiamet avab kõik kolm ametlikku jääteed

Sel aastal õnnestub viimaks avada ametlik jäätee Vormsi suunal, teatas transpordiamet.

Trassi kogupikkus on 10 kilomeetrit ja liiklejaid lubatakse peale alates kella 12. Teistel päevadel jääb trass avatuks valgel ajal kella 8.30–17.00.

Hiiumaa-Saaremaa vaheline lõik läbis mitmeid parandustöid, sest tekkinud pragudele tuli paigaldada sillad. Ametlik trass pikkusega 17 kilomeetrit avati kell 8.30.

Lisaks Vormsi suunale ja Hiiumaa-Saaremaa vahelisel lõigule on ametlik jäätee alates laupäevast avatud ka Kihnu saarele. Selle trassi pikkuseks on 12 kilomeetrit.

Vastavalt ilmastikuoludele võib ette tulla jääteede erakorralist sulgemist.

Jääteid hooldab Verston Eesti OÜ.

Seni avamata jääteedele palub transpordiamet mitte sõitma minna, sest see on eluohtlik.