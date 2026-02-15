X!

Iraan on valmis kaaluma kompromisse tuumaleppe saavutamiseks USA-ga

Majid Takht-Ravanchi.
Autor/allikas: Safin HAMID / AFP/Scanpix
Iraan on valmis kaaluma kompromisse tuumaleppe saavutamiseks USA-ga, kui Washington on nõus arutama sanktsioonide tühistamist, ütles Iraani asevälisminister Majid Takht-Ravanchi.

USA suurendab oma sõjalist kohalolekut piirkonnas ja on ähvardanud Iraani rünnakutega, kui tuumaprogrammi piiramiseks kokkulepet ei saavutata. Süvenemas on kahtlus, et islamiriik liigub tuumarelva väljatöötamise suunas, ehkki on seda alati eitanud, vahendas BBC.

USA ametnikud on korduvalt rõhutanud, et pikaleveninud läbirääkimisprotsessi edenemist ei takista USA, vaid Iraan.

Iraani asevälisminister ütles, et nad on valmis arutama Iraani programmiga seotud küsimusi, kui USA on valmis sanktsioonidest rääkima. Takht-Ravanchi ei kinnitanud, kas see tähendab kõigi või osa sanktsioonide tühistamist.

Küsimusele, kas Iraan nõustub oma enam kui 400 kilogrammi kõrgelt rikastatud uraani varu Iraanist välja saatma, nagu ta tegi 2015. aasta tuumaleppega, vastas Takht-Ravanchi, et "on veel vara öelda, mis läbirääkimiste käigus juhtub".

USA ja Iraan pidasid veebruari alguses Omanis kaudseid kõnelusi, teine ​​voor toimub teisipäeval Genfis.

USA välisminister Marco Rubio märkis laupäeval, et president Donald Trump eelistab kokkulepet, kuid seda on Iraaniga väga raske sõlmida.

Toimetaja: Karin Koppel

