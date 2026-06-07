Trump ei vabasta Iraani varasid enne kokkuleppele jõudmist

USA president Donald Trump ütles pühapäeval eetrisse läinud intervjuus, et ta ei vabasta Iraani külmutatud varasid enne Teheraniga kokkuleppele jõudmist.

Küsimusele, kas ta oleks võimaliku kokkuleppe osana valmis Iraani varasid vabastama või teatud sanktsioone tühistama, vastas Trump: "Ei."

"See tuleb hiljem. Kui nad käituvad hästi, kui nad teevad head tööd, siis hakkame rääkima," ütles ta reedel salvestatud intervjuus NBC-le.

Iraan on nõudnud miljardite dollarite väärtuses külmutatud varade vabastamist.

Asjaga kursis oleva allika sõnul kaalub USA rahandusministeerium võimalust, et Iraani varasid võidakse kasutada Pärsia lahe riikidele Iraani rünnakutest põhjustatud kahjude hüvitamiseks.

Trump kordas, et teab täpselt, kus Iraanis rikastatud uraan asub ja soovib selle ühel või teisel viisil kätte saada, jäädes samas ebamääraseks küsimuses, kas ta saadaks selleks kohale USA väed.

"Kui me teeme kokkuleppe, kui me teeme kokkuleppe nüüd, siis oleme sõbralikud ja läheme kõik koos seda uraani kätte saama," ütles ta. "Me toome selle ära ja hävitame."

Rikastatud uraani saatus on üks keerulisemaid punkte kokkuleppe saavutamisel, et lõpetada Ühendriikide ja Iisraeli sõda Iraani vastu.