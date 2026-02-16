Elenger tõstab märtsist gaasi hinda

Samas on esmaspäeva hommikuse seisuga gaasi hinnad maailmaturul langenud, sh Hollandi börsil (TTF) 4,5 protsenti. Nädalaga on langus olnud seal seitse protsenti ja kuuga 12 protsenti. Maagaasi hind oli esmaspäeval TTF-il 31 eurot megavatt-tunni kohta.

Gaasi hind Eestis on siiski praegu madalam kui aasta eest. Eelmise aasta jaanuaris oli gaasi kuupmeetri hind Elengeril 0,69 eurot, mida tõsteti alates märtsist 0,78 euroni kuupmeetri kohta.

Teise suurema maagaasi müüja Alexela veebilehel on kirjas veel veebruarikuu hind, mis on 0,515 eurot kuupmeetri kohta.