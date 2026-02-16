Rubio kiitis Budapestis Ungari ja USA suhteid

Rubio ja Orban andsid ühise pressikonverentsi ning USA välisminister leidis sooje sõnu Ungari peaministrile.

"Võin teile kindlalt öelda, et president Trump on sügavalt pühendunud teie edule, sest teie edu on meie edu. Presidendil on peaministriga erakordselt lähedased suhted ning sellel on olnud ka käegakatsutavaid tulemusi," sõnas Rubio.

Orbanit ootab 12. aprillil toimuvatel Ungari parlamendivalimistel ees tõsine heitlus. Küsitluste kohaselt jääb tema Fideszi partei alla opositsiooniliider Peter Magyari juhitavale TISZA-le.

Orban ütles, et valitsus "moodustatakse pärast Ungari valimisi vastavalt ungarlaste tahtele."

"Mõnikord ma kaotan, mõnikord võidan. Nii et ärge kartke, mis saab, kui me ei võida, sest siin on seda regulaarselt juhtunud," ütles juba 2010. aastal taas võimule tulnud Orban.

Orban peaks sel nädalal sõitma Washingtoni, kus toimub Trumpi rahunõukogu avakoosolek.

Orban on olnud üks suuremaid Ukraina aitamise ja Venemaale sanktsioonide kehtestamise pidurdaja Euroopas. Ta on olnud Ungari eesotsas ligi 16 aastat ning kriitikud süüdistavad teda autoritaarses juhtimises.

Rubio ise saabus pühapäeval Budapesti, et pidada esmaspäeval kõnelusi, enne kui lendab tagasi Washingtoni. Varem kohtus ta Bratislavas Slovakkia peaministri Robert Ficoga. Nii nagu Slovakkiaski, oli ka esmaspäeval toimunud kõnelustel päevakorras energeetika.

Laupäeval Müncheni julgeolekukonverentsil peetud kõnes kutsus Rubio Euroopat üles ühinema Trumpiga tema võitluses lääne tsivilisatsiooni kaitsmiseks massiimmigratsiooni ohu eest.

Samuti püüdis ta vahelduva eduga rahustada Euroopa liidreid seoses USA seisukohaga NATO ja Gröönimaa suhtes.

Aga kui tema põhisõnum oli, et Euroopa peaks toetama USA presidendi visiooni, siis pühapäeval Bratislavas rõhutas ta: "Me ei palu Euroopal olla Ühendriikide vasall".

"Me tahame olla teie partner. Me tahame teha koostööd Euroopa ja oma liitlastega," rääkis Rubio.