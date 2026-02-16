Liivi lahes teeb esmakordselt tööd Eesti võimsaim jäämurdja Botnica

Lisaks erakordselt madalale veetasemele on tänavu Liivi lahes ka erakordselt rasked jääolud, kuna kogu Liivi laht on jääs ja kaubalaevad saavad liikuda ainult jäämurdjate abil. Esimest korda teeb sealses piirkonnas tööd ka Eesti võimsam jäämurdja Botnica.

Eesti suurim jäämurdja Botnica seisis esimest korda Saaremaa sadama kai ääres, et tankida kuni kolm tsisterni kütust. Kui reeglina on Botnica tööpiirkond olnud Soome laht, siis Liivi lahte tuli ta esimest korda spetsiaalselt selleks, et aidata toimida nädalavahetusel parvlaevade Regula Ja Tõllu liikumisi. Samal ajal n-ö möödaminnes aitas ka jäässe kinni jäänud kümneid ja kümneid kaubalaevu.

"Üks õhtu me siin vaatasime, et 36 laeva oli, kellest neist 4 sõitsid ja üks nendest olime meie. Otseselt me teenindasime laevu, kes läksid Pärnusse ja vastavalt töökäskudele ka transpordiameti poolt, aga laevade ja hea meremehe tava poolest sõidad lähedalt läbi ja nad proovivad sinu jälge sõita. Kaheksa tükki oli meil siin ühel hetkel," lausus Botnica kapten Andres Saar.



Tänavuse jää olukorda kirjeldab kapten kui ühtesid keerulisemaid kogu Botnica enam kui kümne-aastase ajaloo jooksul Eesti vetes.

"Liivi lahes on väga tugevad jääolud ja on olnud väga tugev triiv ning probleemiks on kihid. Ta on üksteise alla kohati kolm-neli kihti löönud ja tekitab sellise valli justkui ja kui sealt läbi sõita, siis oled kinni. Kaubalaevaga ei ole sealt üldse võimalik läbi sõita, aga need kohad, kus ta on kokku ikkagi kolm kihti, siis seal on ikkagi tugevalt üle meetri (jääd - toim)," sõnas Saar.

Ka esmaspäeval näitas Marinetrafficu kaart Liivi lahes vähemalt kümmekond seisvat või siis triivivat laeva. Neile oli appi sõitmas lätlaste jäämurdja Varma, aga ka Botnica sõitis neile appi.

"Kohati need laevad, kes kinni jäävad ja kui vaadata, et näiteks kiirus on 0,6, siis see 0,6 ei ole laeva kiirus. See on jää triivimise kiirus seal. Siin üks õhtu oli hästi näha, et kõik läksidki kiirusega 0,6, aga tegelikult laevad seisid ja olid jäävangis," ütles Saar.

Tegelikult võivad hullemad ja keerulisemad ajad veel ees olla.

"Kõige keerulisem aeg tegelikult tuleb, kui jää hakkab sulama ja läheb soojaks ning jää hakkab rohkem liikuma. Sellega ta pakib laevu palju rohkem kinni, kui praegu," selgitas Saar.