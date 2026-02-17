X!

Keskmine vanaduspension tõuseb aprillist 860 eurole

Alates 1. aprillist tõuseb keskmine vanaduspension 5,3 protsenti ehk 43 euro võrra praeguselt 817 eurolt 860 eurole. Rahvapension tõuseb 414 eurole kuus.

Riik arvutab pensionid igal kevadel ümber. Statistikaameti andmetel tõusid 2025. aastal hinnad 4,8 protsenti ja keskmine pension suureneb üle viie protsendi ehk veidi kiiremini kui hinnatõus. 

Vanaduspensioniealistele kehtib uuel aastal endiselt maksuvaba tulu 776 eurot kuus ehk 9312 eurot aastas. Seda rakendab sotsiaalkindlustusamet automaatselt pensioni maksmisel. Kui vanaduspension on alla selle summa ja inimene töötab, siis on õigus esitada tööandjale kirjalik avaldus maksuvaba tulu kasutamata osa arvestamiseks töötasule või muule tulule.

Rahvapensioni suurus on pärast indekseerimist 414,10 eurot.

Kehtestatavat pensioniindeksit kasutatakse ka töötukassa töövõimetoetuse päevamäära indekseerimiseks, samuti indekseeritakse kahjuhüvitist tööõnnetuse ja kutsehaiguse korral. 

Töövõimetoetuse päevamäär on 1. aprillist 22,89 eurot ja osalise töövõime korral on toetuse suuruseks 57 protsenti kehtivast päevamäärast, keskmiselt 391,42 eurot kuus, ning puuduva töövõime korral 100 protsenti kehtivast päevamäärast, keskmiselt 686,70 eurot kuus.

Iga kalendriaasta 1. aprillil indekseeritakse riiklikke pensione indeksiga, mille väärtus sõltub 20 protsenti tarbijahinnaindeksi aastasest kasvust ja 80 protsenti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust. 

Sotsiaalministeerium esitas eelnõu kooskõlastamiseks rahandusministeeriumile, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ning arvamuse avaldamiseks töötukassale ja sotsiaalkindlustusametile. Seejärel kinnitab indeksi suuruse valitsus.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

