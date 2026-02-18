X!

Märtsi lõpus valib riigikogu taas juhatust, üllatused pole välistatud

Riigikogu teine aseesimees Arvo Aller surub riigikogu esimehe Lauri Hussari kätt. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
26. märtsil toimuvatel riigikogu juhatuse valimistel seavad koalitsioonierakonnad ilmselt üles uuesti Lauri Hussari (Eesti 200) ja Toomas Kivimäe (RE), opositsioon võib esitada ka mitu kandidaati. Isamaa fraktsiooni juhi Urmas Reinsalu sõnul ei saa kindel olla, et Reformierakond senise riigikogu esimehe uuesti kandideerimist toetab.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats ütles, et juhatuse valimiste teemat ei ole veel arutatud, aga ta arvab, et suuri muutusi ei tule. "Tõenäoliselt sama kolmik, kes meil on praegu, valitakse tagasi," ütles ta ERR-ile.

"Ma ei tea praegu koalitsiooni seisukohta, aga nii palju on kuulda, et Reformierakond on kindlasti Toomas Kivimäe taga. Ma arvan, et ka Eesti 200 huvi on, et Lauri Hussar jätkaks," lisas ta.

Laats märkis, et Keskerakond ei ole EKRE fraktsiooni kuuluva riigikogu teise aseesimehe Arvo Alleri jätkamise vastu.

EKRE esimees Martin Helme kinnitaski, et EKRE fraktsioon seab taas üles Arvo Alleri kandidatuuri. "Mul on kokkulepe Isamaa ja Keskerakonna fraktsioonidega, et nemad ka toetavad teda," ütles Helme.

Helme sõnul esitab Sotsiaaldemokraatlik Erakond aseesimehe kohale oma kandidaadi. "Sotsid üritavad saada hääli koalitsioonist, et võtta üks aseesimehe koht endale," sõnas Helme.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et ei ole juhatuse valimiste teemat veel arutanud.

"Ma ei oska siin praegu midagi rääkida. Aus on öelda, et sellega veel pole tegelema hakatud," sõnas Läänemets.

Läänemets ei soovinud ka öelda, kas sotsid toetaksid opositsiooni ühise kandidaadina Alleri jätkamist või esitavad enda kandidaadi.

"Vara on nendest küsimustest rääkida. Ootame vabariigi aastapäeva ära ja siis ma saan kommeneerida. Loomulikult sotsiaaldemokraatidel oleks palju potentsiaalikam ja võimekam riigikogu aseesimehe kandidaat välja pakkuda või ka väga häid inimesi, kes võiks riigikogu esimeheks olla. Aga ma ootaks ära vabariigi aastapäeva, sest sellel teemal meie konsultatsioone veel pole pidanud," kommenteeris Läänemets.

Ka Isamaa esimehe Urmas Reinsalu vastus on teistega sarnane. "Me Isamaa fraktsioonis ei ole arutanud eraldi mingisuguseid omapoolseid käike. Ja kui küsida, kas ma olen kuulnud teistelt fraktsioonidelt eraldi mingisuguseid kavatsusi, siis ka see vastus on eitav. Ma arvan, et sinna on nii palju aega, et eks me vaatame kõigepealt. Kui aeg on käes ja piisav informatsioon on selle kohta, siis kujundame oma lõpliku seisukoha," ütles Reinsalu.

Reinsalu ei soovinud veel Alleri jätkamise kohta midagi konkreetset öelda, kuigi Helme sõnul on Isamaaga toetuse küsimuses kokkulepe olemas.

"Ma arvan, et vaatame, kuidas asjad kujunevad siin lähema tuleviku jooksul. Me ei ole otsustanud ei ühte või teistpidi. Õige on see, et opositsioonist võib ju tulla ka mitu kandidaati. Aga me ei ole otsustanud oma kandidaadi üles seadmist Kõigepealt vaatame, milline on täiendav informatsioon, mis tekib," lausus Reinsalu.

Reinsalu sõnul ei saa kindel olla, et Reformierakond senise riigikogu esimehe uuesti kandideerimist toetab. "Mul ei ole selle kohta infot eraldi võetuna. Õige on see, et reformierakondlased on väljendanud oma skepsist härra Hussari kompetentsi või autoriteedi osas parlamenditööd korraldada," sõnas ta.

Reinsalu sõnul võib Reformierakond pakkuda riigikogu esimehe kohta ka sotside esimehele Lauri Läänemetsale.

"See ei ole ju saladus parlamendis, et Reformierakonnal on hirm vähemusvalitsusse jäämise ees ja siis selles loogikas püüab saavutada seda, et sotsid on nõus Michali valitsuse võimul püsimist toetama. Ja kindlasti siis mingisugune rajajoon võib olla märtsis spiikri valimised. Aga kuidas sotsiaaldemokraadid sellele siis reageerivad, oskavad asjaosalised öelda," kommenteeris Reinsalu.

Koalitsioonierakondade esindajatest Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles, et kuivõrd riigikogu juhatuse valimisteni on veidi aega, seisavad need arutelud veel ees.

Vastates küsimusele, kas spiikri kohale esitatakse tõenäoliselt uuesti Lauri Hussar, vastas Pillak, et koalitsiooni omavahelise tööjaotuse kohaselt esitab riigikogu esimehe kandidaadi Eesti 200. "Meil on olnud Lauriga asjalik koostöö," sõnas ta.

Riigikogu aseesimehena võib tema sõnul jätkata tema fraktsioonikaaslane Toomas Kivimägi.

"Toomas on riigikogu aseesimehe tööga väga hästi hakkama saanud. Ametlikku otsust, kelle Reformierakond aseesimehe kandidaadiks esitab, me veel teinud ei ole, aga mina ei näe küll põhjust, miks Toomas ei peaks jätkama," ütles Pillak. 

Eesti 200 fraktsiooni liige ja riigikogu esimees Lauri Hussar kinnitas, et on valmis uuesti esimeheks kandideerima. "Jah, olen küll," ütles ta.

Hussari sõnul on riigikogu juhatus valimisi arutanud ja kindlaks on määratud valimiste päev, mis on 26. märts.

"Ma usun, et praegune, hästi sisse töötanud juhatus kandideerib tagasi," lausus Hussar.

