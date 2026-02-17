Warner taasalustas kõnelusi Paramountiga

Paramount tahab endiselt osta Warnerit ning viimane teatas, et alustab uuesti kõnelusi konkureeriva meediafirmaga. Warner andis Paramountile seitse päeva aega lõpliku pakkumise tegemiseks.

Nii Paramount kui ka Netflix tunnevad huvi Warner Bros Discovery vastu. Möödunud aasta lõpus selgus, et voogedastushiid Netflix omandab Warnerile kuuluvad filmi- ja telestuudiod.

Paramount ei andnud alla ja tegi vaenuliku ülevõtmispakkumise. Vaenuliku pakkumise korral jätkatakse tehingut ülevõetava ettevõtte (Warneri) juhtkonna vastuseisust hoolimata. Paramounti juht David Ellison üritas seejärel hoopis Warneri aktsionäre ümber veenda.

Paramounti pakkumine hõlmab kõiki Warneri varasid ja kui ülevõtmine õnnestub, läheks ka telekanal CNN Trumpi liitlaste kontrolli alla. Ellisonide meediaimpeeriumile kuulub juba telekanal CBS.

Warneri teatel nõustus Paramount tõstma oma pakkumist 30 dollarilt 31 dollarile aktsia kohta, tingimusel, et Warner alustab taas läbirääkimisi. Netflix teatas, et usub endiselt, et nende pakkumine on parem.

Finantsfirma Raymond Jamesi analüütikud ütlesid, et Warneri aktsionärid ootavad, et Paramount tõstab oma viimase pakkumise 32–33 dollarini aktsia kohta, vahendas The Wall Street Journal.

Warneri juhtkond teatas samas, et eelistab endiselt Netflixi pakkumist.

"Usume jätkuvalt, et Netflixiga ühinemine on WBD aktsionäride parimates huvides, kuna see pakub tohutut väärtust, selget teed regulatiivse heakskiidu saavutamiseks ja aktsionäride kaitset tehinguga seotud riskide eest," ütles Warneri juhatuse esimees Samuel A. Di Piazza Jr.