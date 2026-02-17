X!

Warner taasalustas kõnelusi Paramountiga

Välismaa
USA meediafirma Paramount
USA meediafirma Paramount Autor/allikas: SCANPIX/AFP/MARIO TAMA
Välismaa

Paramount tahab endiselt osta Warnerit ning viimane teatas, et alustab uuesti kõnelusi konkureeriva meediafirmaga. Warner andis Paramountile seitse päeva aega lõpliku pakkumise tegemiseks.

Nii Paramount kui ka Netflix tunnevad huvi Warner Bros Discovery vastu. Möödunud aasta lõpus selgus, et voogedastushiid Netflix omandab Warnerile kuuluvad filmi- ja telestuudiod. 

Paramount ei andnud alla ja tegi vaenuliku ülevõtmispakkumise. Vaenuliku pakkumise korral jätkatakse tehingut ülevõetava ettevõtte (Warneri) juhtkonna vastuseisust hoolimata. Paramounti juht David Ellison üritas seejärel hoopis Warneri aktsionäre ümber veenda. 

Paramounti pakkumine hõlmab kõiki Warneri varasid ja kui ülevõtmine õnnestub, läheks ka telekanal CNN Trumpi liitlaste kontrolli alla. Ellisonide meediaimpeeriumile kuulub juba telekanal CBS. 

Warneri teatel nõustus Paramount tõstma oma pakkumist 30 dollarilt 31 dollarile aktsia kohta, tingimusel, et Warner alustab taas läbirääkimisi. Netflix teatas, et usub endiselt, et nende pakkumine on parem. 

Finantsfirma Raymond Jamesi analüütikud ütlesid, et Warneri aktsionärid ootavad, et Paramount tõstab oma viimase pakkumise 32–33 dollarini aktsia kohta, vahendas The Wall Street Journal

Warneri juhtkond teatas samas, et eelistab endiselt Netflixi pakkumist.

"Usume jätkuvalt, et Netflixiga ühinemine on WBD aktsionäride parimates huvides, kuna see pakub tohutut väärtust, selget teed regulatiivse heakskiidu saavutamiseks ja aktsionäride kaitset tehinguga seotud riskide eest," ütles Warneri juhatuse esimees Samuel A. Di Piazza Jr.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

Samal teemal

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:56

Ukraina süütas droonirünnakuga naftakäitise Krasnodari krais Uuendatud

20:54

Luuk ja Petrõkina vahetasid liftis hokimeestega märke: see ongi see olümpiatunne!

20:27

VAATA OTSE | Kes teeb olümpia Big Airis kõige paremad trikid? Uuendatud

20:15

Malõgina kaotas Saksamaa W75 turniiril avaringis

20:13

Kuuba majandus sai kütusepuuduse tõttu veel ühe valusa löögi

20:05

Muuseumid: koolid ei julge enam muuseumidesse tulla Uuendatud

19:35

VAATA OTSE | Petrõkina loodab OM-i lühikavaga kõrgesse mängu sekkuda Uuendatud

19:29

Warner taasalustas kõnelusi Paramountiga

19:12

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:59

Oftebro: loodetavasti jätkab Ilves karjääri, ta on täiuslik tiimiliige!

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

15:25

Oftebro võidutses ka suure mäe võistlusel, Ilves sai seitsmenda koha Uuendatud

08:29

Soome lahe jääolud on hakanud takistama Vene eksporti

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

16.02

Tööandjad ja ametiühingud jõudsid alampalga küsimuses kokkuleppele

09:26

Autoromu registrist kustutamise lõiv tõuseb 2027. aastast 800 eurole Uuendatud

10:03

Keskmine vanaduspension tõuseb aprillist 860 eurole

16.02

USA peaprokurör avaldas Epsteini toimikutes märgitud 300 kuulsuse nimed

07:39

Saksamaa on raskustes Leetu saadetavasse brigaadi sõdurite leidmisega

19:35

VAATA OTSE | Petrõkina loodab OM-i lühikavaga kõrgesse mängu sekkuda Uuendatud

20:56

Ukraina süütas droonirünnakuga naftakäitise Krasnodari krais Uuendatud

ilmateade

loe: sport

20:54

Luuk ja Petrõkina vahetasid liftis hokimeestega märke: see ongi see olümpiatunne!

20:27

VAATA OTSE | Kes teeb olümpia Big Airis kõige paremad trikid? Uuendatud

20:15

Malõgina kaotas Saksamaa W75 turniiril avaringis

19:35

VAATA OTSE | Petrõkina loodab OM-i lühikavaga kõrgesse mängu sekkuda Uuendatud

loe: kultuur

18:54

Kuressaare teatris jõuab lavale müstiline lugu Abruka saarelt

18:53

Piip ja Tuut teatris esietendub Murphy seadustest rääkiv lavalugu

18:40

Muusika- ja teatriakadeemia tšellofestival täidab pealinna tšellomuusikaga

15:13

Erkki-Sven Tüür: autorialbum sai minu jaoks tähenduse omaaegsest progerokist

loe: eeter

15:08

ARHIIVIPÄRLID | Meenuta Lia Laatsi tema 100. sünniaastapäeval

13:47

Tinderist tõelise armastuse leidnud paar: me ei taha teineteist muuta

12:39

Eesti Laulu finaal pani fännid juubeldama ja Jüri Muttika saali koristama

12:09

Lühinägevus levib maailmas epideemiliselt ja algab sageli juba koolieas

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (17.02.2026 18:00:00)

17:45

Piiri ööseks sulgemine on pannud Lõuna-Eesti osad ettevõtted sundseisu

17:35

Kooligruppide muuseumibroneeringud on märgatavalt vähenenud

17:35

Eesti toetab jätkuvalt Ukraina territoriaalse terviklikkuse põhimõtet

17:00

Ida-Viru kutsehariduskeskuses toimuvad eesti keele intensiivkursused

16:55

Hooldekodud tõstavad hindu

16:25

Mitmed riigid peavad vajalikuks heitkogustega kauplemise süsteemi muutmist

15:30

Raadiouudised (17.02.2026 15:00:00)

13:15

Tallinn tahab seadusega kehtestatud reegleid kergliikuritele

12:50

Ilm lähipäevil soojemaks ei lähe

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo