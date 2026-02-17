X!

Kolmapäeval võib mõnel pool Eestis lund sadada

Lumi Tallinnas. Pilt on illustratiivne.
Lumi Tallinnas. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Saabuval ööl mõjutab meie ilma Peipsi taha koondunud kõrgrõhuala. Taevas on laialdaselt selge ning sadu oodata pole. Päeval kaugeneb kõrgrõhuala Venemaale ning Läänemere lõunaosa kohale jõuab madalrõhkkond. Viimane toob keskpäevaks meie saartele lumesaju, mis ka mandri lääneossa levib.

Kolmapäeva öö tuleb vähese, saartel muutliku pilvisusega ja sajuta. Paiguti aga võib tekkida udu. Puhub nõrk, saartel iiliti mõõdukas kagu- ja idatuul ning külma on 16 kuni 23, saartel ja rannikul 8 kuni 15 kraadi.

Hommik tuleb vähese pilvisusega, saartel ja läänerannikul pilvisem, kuid kõikjal sajuta. Puhub nõrk, saartel iiliti mõõdukas kagu- ja idatuul. Miinuskraade on 16 kuni 23, saartel ja paiguti rannikul 8 kuni 15.

Päeval edela poolt alates pilvisus tiheneb. Keskpäeva paiku saartelt algav lumesadu liigub aeglaselt mandri lääneossa. Kohati tuiskab. Tuul puhub kagust 3-9, saartel ja rannikul iiliti 14 m/s ning külma on 6 kuni 11 kraadi.

Neljapäev tuleb pilves selgimistega, kohati sajab lund ning esineb pinnatuisku. Reedel on taevas muutlik ning lund ja tuisku on oodata vaid Ida-Eestis. Külma on töönädala lõpus keskmiselt 9 kraadi. Edaspidi hakkab õhutemperatuur kiiresti tõusma, jõudes pühapäeval 0 kraadi peale. Laupäeva pärastlõunal pilvisus tiheneb ning kohati sajab lund ja lörtsi. Pühapäev tuleb veelgi pilvisem ning lisaks lumele ja lörtsile on oodata ka vihma.

Toimetaja: Johanna Alvin

