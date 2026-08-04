Kolmapäeval on sooja kuni 27 kraadi

Kolmapäeval tõmbub kõrgrõhuala Venemaale. Kuna selle serv ulatub veel Eesti kohale, püsib ilm päeval sajuta. Õhtul aga sirutub madalrõhuala üle Läänemere. Saartele jõuavad tihedamad pilved ühes vihmahoogudega ning on äikeseoht. Edelavoolus saabub meile soojem õhumass, mis laseb õhutemperatuuril mõnel pool isegi 27 kraadini tõusta.

Eelolev öö tuleb selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Õhutemperatuur on 7 kuni 12, rannikul kuni 16 kraadi.

Kolmapäeva hommikul on pilvisus vähene ja vahelduv ning ilm sajuta. Puhub nõrk lõunakaare tuul ning sooja on 15 kuni 18 kraadi.

Päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Tuul puhub lõunast, põhjarannikul idast ja kirdest 2-8, iiliti 11 m/s. Sooja on oodata 22 kuni 27, rannikul kuni 20 kraadi.

Ka õhtul on pilvisus vähene ja vahelduv. Saartel sajab kohati hoovihma ning on äikeseoht. Lõunakaare tuul on sisemaal nõrk, rannikul ulatub kuni 8 m/s. Sooja on 20 kuni 23 kraadi.

Töönädala lõpp tuleb vahelduva pilvisusega. Neljapäeval sajab hoovihma kohati, Reedel juba laialdasemalt. Laupäeval on taevas muutlik. Kohati rabistab ikka hoovihma, ent suurim on sajuvõimalus Lõuna-Eestis. Pühapäeval pilvisus hõreneb ning päev tuleb olulise sajuta. Sooja on neljapäeval veel keskmiselt 25 kraadi. Nädala lõpus langeb aga keskmine õhutemperatuur 20 kraadi peale.