Narva kerkib uus koolimaja, kaks vana lammutatakse

Narva Soldina elurajoonis on alanud enam kui 700 õpilase jaoks koolikompleksi projekteerimine. Uus põhikool peaks uksed avama kolme aasta pärast ning selleks ajaks peaks piirilinnas lammutatama veel vähemalt kaks, aga võimalik, et ka kolm vana koolimaja.

Narva linna arenduse ja ökonoomika amet ning Tallinnas tegutsev arhitektuuribüroo Molumba allkirjastasid 12. veebruaril lepingu uue põhikooli õppehoone projekteerimiseks Narva Soldina linnaossa, kirjutab Põhjarannik.

Projekteerimise maksumus on koos käibemaksuga ligemale 800 000 eurot ning projekteerijad on arhitektuurivõistluse võidutöö "Ristik" autorid Karli Luik, Johan Tali, Maarja Elm, Harri Kaplan ja Joosep Pärn arhitektuuribüroost molumba.

Uus kool on projekteeritud Mõisa tänavale 2024. aastal suletud Soldino kooli ja 2015. aastal tegevuse lõpetanud lasteaia Väikevend asemele. Nende hoonete lammutamine ja territooriumi korrastamine on praegu lõppjärgus.

Narva linn on teada andnud, et kavandatavasse koolihoonesse on ette nähtud kuni 734 õppekohta, sealhulgas eri- ja tõhustatud toe vajadusega õpilastele.

Uude kooli viiakse üle Narva Pähklimäe Kooli, Narva 6. Kooli ja Narva Paju Kooli õpilased. Uus kool peab olema kasutusvalmis hiljemalt 1. septembriks 2029.

Projekti eeldatav kogumaksumus on 20 miljonit eurot, millest 16,9 miljonit eurot rahastatakse haridus- ja teadusministeeriumi toetusega põhikoolivõrgu korrastamise meetmest. Lisaks eraldas riik projektile täiendava finantseeringu summas ligi kolm miljonit eurot.