Regionaal- ja põllumajandusministeerium sai uue kantsleri

Kõrgmaa nimetati regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kantsleri ametikohale viieks aastaks alates 19. veebruarist.

Kõrgmaa on töötanud regionaal- ja põllumajandusministeeriumi toiduohutuse asekantsleri ametikohal alates 5. juunist 2025 ning kantsleri teenistusülesanded on talle pandud alates 20. detsembrist 2025.

Avaliku teenistuse seaduse kohaselt on kantsleri põhipalk 90 protsenti ministrile makstavast põhipalgast ehk 6894,99 eurot.

Ministri ettepanekul nimetab kantsleri ametisse valitsus, olles ära kuulanud tippjuhtide valikukomisjoni arvamuse.

Eelmise kantsleri Marko Gorbani vabastas valitsus Terrase soovil teenistusest möödunud aasta lõpus. Gorban oli regionaal- ja põllumajandusministeeriumis töötanud alates 2003. aastast ja olnud kantsler alates 1. septembrist 2022.