Liibüa asendab Venemaa kütusetarned lääne kauplejate omadega

Liibüa on asunud vahetama bensiini ja diislikütuse tarnijaid, asendades seni Venemaalt saadud kütused lääneriikide vahendajate pakutava kaubaga.

Ülemaailmsed naftafirmad ja kauplejad, mille hulgas on Vitol, Trafigura ja TotalEnergies võitsid Liibüa korraldatud hanked bensiini ja diislikütuse tarnimiseks, mille taustaks on Liibüa otsus anda suurtele lääne firmadele laiem juurdepääs ja vähendada Venemaa kütuse importi, teatasid kolm kaubandusega seotud anonüümsust palunud infoallikat uudisteagentuurile Reuters.

Liibüa on alustanud 15 aastat pärast diktaator Muammar Gaddafi kukutamist ja selle järel aastaid kestnud kodusõda oma naftasektori ümberkorraldamist. Riik, mis on Aafrika suuruselt teine ​​naftatootja, ammutab umbes 1,4 miljonit barrelit toornaftat päevas, kuid seal puudub infrastruktuur selle töötlemiseks, mistõttu sõltub Liibüa kütuseimpordist.

Pärast seda, kui Liibüa on esimest korda 20 aasta jooksul välja andnud kaevanduslitsentsid, mille eesmärk oli kasvatada toornafta toodang kahe miljoni barrelini päevas, muudab riik nüüd ka oma nafta müümise ja vajaliku kütuse ostmise viisi.

Selle asemel, et vahetada oma eksporditav toornafta sissetoodava kütuse vastu, on Liibüa sõlminud nüüd kütusevajaduse katmiseks ostulepingud.

Vitol võitis viimaste nädalate hangetel, millest varem ei ole teatatud, õigused tarnida 5-10 bensiinilasti kuus ja mõned diislikogused, teatasid kolm tulemustega kursis olevat kauplejat. Kütuse tarnimise õiguse said ka Trafigura ja TotalEnergies, teatasid kolmest kauplejast kaks. Reuters ei suutnud täpseid mahtusid kindlaks teha.

Vitol, Trafigura ja TotalEnergies keeldusid kommenteerimast. Ka Liibüa riigile kuuluv National Oil Corporation ei vastanud kohe kommenteerimistaotlusele.

Import Venemaalt on järsult vähenenud

Hanked vähendavad veelgi Venemaa toodete importi Liibüasse, kuna lääne ettevõtted hangivad oma kogused Vahemere rafineerimistehastest, selgitas Reuters toimuva tähendust.

Ülemaailmse analüütikafirma Kpleri andmete kohaselt on Venemaa kütuseeksport Liibüasse langenud 2026. aastal 5000 barrelini päevas, kui aastatel 2024–2025, mil Venemaa oli domineeriv tarnija, oli see veel 56 000 barrelit päevas.

Kpleri andmed näitasid, et Itaaliast on sel aastal saanud Liibüa suurim kütusetarnija 59 000 barreliga päevas, peamiselt Trafigura ja Vitoli juhitavatest ISAB-i ja Sarrochi rafineerimistehastest.

Moskva on seni oma kütusemüügi suuresti suunanud Aafrikale, Aasiale ja Lõuna-Ameerikale pärast seda, kui Ukraina sõjaga seotud sanktsioonide tõttu keelati läänes Venemaa rafineeritud toodete ost. Venemaa naftaeksport on USA surve tõttu vähenenud ka Indiasse ja Türki, tõugates Moskvat pakkuma rohkem naftat Hiinale.

Üldine kütuseeksport Liibüasse kõigist allikatest kokku on alates 2024. aasta algusest olnud keskmiselt umbes 186 000 barrelit päevas.

Liibüa muudab ka viisi, kuidas ta toornafta ekspordiga tegeleb, ütlesid allikad.

Šveitsis asuv kaubandusettevõte BGN, mis oli varem olnud Liibüa toornafta peamine eksportija, peab nüüd leppima oma mahtude järsu vähenemisega, ütlesid kolm kauplejat Reutersile. Samas kasvavad suurtele lääne firmadele antud ekspordiõigused.

Liibüa sõlmis jaanuaris ka 25-aastase lepingu ettevõtetega TotalEnergies ja ConocoPhillips, mis hõlmab enam kui 20 miljardi dollari väärtuses investeeringuid nafta ammutamise suurendamiseks.