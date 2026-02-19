X!

Reuters: USA arendab EL-i sisupiirangutest mööda minevat veebiplatvormi

Välismaa
Arvutiklaviatuur.
Arvutiklaviatuur. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Välismaa

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et USA välisministeerium arendab veebiplatvormi, mis võimaldaks Euroopa ja teiste riikide kodanikel näha sisu, mis on nende kodumaal keelatud. Inimesed peaksid siis platvormi abil nägema veebisisu, mida mõnes riigis liigitatakse vihakõne või terroristliku propaganda alla.

Allikad ütlesid uudisteagentuurile Reuters, et USA välisministeeriumi arendatav projekt hakkab kasutama veebiaadressi "freedom.gov". Üks allikas ütles, et sellele kaalutakse virtuaalse privaatvõrgu (VPN) funktsiooni lisamist. See peaks tagama, et kasutajate tegevust ei jälgitaks. 

Allikate sõnul juhib projekti Sarah Rogers. Projekti kavatseti tutvustada eelmisel nädalal Müncheni julgeolekukonverentsil, kuid see lükati edasi. 

Reutersil puuduvad täpsed andmed, miks projekti ei tutvustatud. Kaks allikat ütlesid samas, et mõned USA välisministeeriumi ametnikud on projekti pärast muret väljendanud. 

Väidetavalt leiavad Donald Trumpi administratsiooni ametnikud, et kõnealune projekt peaks seisma vastu tsensuurile. Selline projekt võib aga veelgi pingestada Trumpi administratsiooni ja USA traditsiooniliste liitlaste vahelisi suhteid. 

Reuters kirjutab, et Euroopa riikide lähenemine sõnavabadusele erineb USA-st, kus põhiseadus kaitseb praktiliselt igasugust väljendusvormi. EL-i piirangud tulenevad pingutusest võidelda natsismi õhutava äärmusliku propaganda taassünni vastu. Selle raames võideldakse ka juutide, välismaalaste ja vähemuste halvustamise vastu.

Trumpi administratsiooni ametnikud süüdistavad aga mõningaid riike konservatiivsete häälte tsenseerimises. Washington ja Brüssel tülitsevad veel ka EL-i digiteenuste määruste pärast. Trumpi administratsiooni hinnangul tsenseeritakse määrusega Ameerika netiplatvorme. 

USA välisministeeriumi pressiesindaja ütles Reutersile, et USA valitsusel ei ole Euroopa jaoks mõeldud spetsiifilist tsensuurist möödahiilimise programmi. Ta siiski lisas, et digitaalne vabadus on välisministeeriumi jaoks prioriteet ning see hõlmab privaatsuse ja tsensuurist möödahiilimise tehnoloogiate, nagu VPN-ide, levikut. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters

