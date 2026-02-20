X!

Paavo Nõgene lahkub mais Tallinki juhi kohalt

Paavo Nõgene
Paavo Nõgene "Otse uudistemajast" Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kaheksa aastat Tallinkit juhtinud Paavo Nõgene lahkub omal soovil ametist. Tema viimane tööpäev on 22. mai.

"Paavo Nõgene osutus Tallinki juht olema väga keerulistel kriisiaastatel. Tänan teda suure pühendumuse ja panuse eest, et ettevõte kriisidest läbi juhtida. Tallink on hea tervise juures, et siit edasi liikuda," teatas AS Tallink Grupp nõukogu esimees Enn Pant.

"Iga juht peab hindama, kas tal on ettevõttele pakkuda veel väärtust või on muutumas edasises arengus takistuseks. Olles olnud Tallinki juht kaheksa aastat ning aidanud ettevõtet juhtida läbi kolmest kriisist – pandeemia, sõda ja majandussurutis meie tegevusriikides – on aeg anda teatepulk üle, et värske juht Tallinkit edasi arendaks ja juhiks," ütles ametist lahkuv juhatuse esimees Paavo Nõgene.

"Tänan Tallinki ligi viit tuhandet väga head kolleegi, eri valdkondade juhte ning nõukogu suurepärase koostöö eest. Tallink on väga heade töötajatega erakordselt tugev ettevõte. Minu austus kuulub igaühele. Tänan ka kõiki meediaväljaandeid hea ja konstruktiivse koostöö eest," lisas Nõgene.

"Pärast ametist lahkumist võtan aja maha, pühendan järgmise poolaasta kuni aasta iseendale. Vähendan oma tekkinud vaatamisvõlgnevust teatrite ees, käin kontsertidel ja reisin. Seejärel vaatame, mida elul veel pakkuda on," rääkis Nõgene.

 AS Tallink Grupp nõukogu asub otsima uut juhatuse esimehe kandidaati.

Neljapäeval teatas Tallink, et möödunud aastal nii käive kui ka puhaskasum langesid umbes 20 miljoni euro võrra.

Paavo Nõgene on töötanud Tartu teatri Vanemuine juhina ja kultuuriministeeriumi kantslerina. Samuti on ta kuulunud mitmesse nõukokku ja on muuhulgas ka Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liige.

Toimetaja: Huko Aaspõllu

