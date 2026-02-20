X!

Algab Tallinna Hipodroomi ristmiku ümberehitus

Majandus
Hipodroomi ristmik, Paldiski mnt-Mustamäe tee
Hipodroomi ristmik, Paldiski mnt-Mustamäe tee Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Tallinna Hipodroomi ristmiku ümberehitus peaks algama sel kevadel. Hipodroomi kvartalit arendav Reterra Estate koos Tallinna Vee ja Utilitasega sõlmisid Megido osaühinguga lepingu kogu Paldiski maantee ristmiku rekonstrueerimiseks.

Paldiski maanteed, Endla tänavat ja Mustamäe teed ühendava Hipodroomi ristmiku ehitushanke kogumaksumus on 11,6 miljonit eurot pluss käibemaks, millest suurem osa kaetakse erakapitalist. Taristu lõplik valmimine on kavandatud 2027. aasta sügiseks.

"Selle ristmiku ehitus toimub kahel järgneval aastal. Linna poolt Haabersti poole minev suund selle aasta suvel ja 2027. aasta suvel siis linna poole minev suund.
Ristmik jääb terve aja avatuks liiklusele, kuid mingeid takistusi see toob," ütles Reteraa tegevjuht Reigo Randmets.

Leping sai sõlmitud koos Tallinna Vee ja Utilitasega Megido osaühinguga rekonstrueerimaks kogu Paldiski maantee ristmik.

Sõiduridade arv ei vähene.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

ära maha maga

kuulamissoovitus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:04

Kodumaale jõudnud Vonn heitis viiendat korda operatsioonilauale

19:40

Päevakaja (20.02.2026 18:00:00)

19:37

Spaade täituvus koolivaheajal on võrdne mullusega

19:32

Jääpurjetaja Rasmus Maalinn tuli DN-klassi maailmameistriks

19:23

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:18

USA ülemkohus kuulutas Trumpi globaalsed tollimaksud ebaseaduslikuks Uuendatud

19:16

Algab Tallinna Hipodroomi ristmiku ümberehitus

19:12

VAATA OTSE | Kas Soome suudab Kanada vastu eduseisust kinni hoida? Uuendatud

19:09

Ehitusmahud võivad tänavu kasvama hakata

19:01

Rijpma-de Jong pikendas Hollandi uisutajate valitsusaega 1500 meetris Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

00:22

Petrõkina saavutas ilusa olümpiadebüüdi krooniks seitsmenda koha Uuendatud

19.02

Kelly Sildaru jäi rennisõidus esimesena lõppvõistluselt välja Uuendatud

14:16

TÄNA OTSE | Kolmandana edasi jõudnud Henry Sildaru võistleb rennisõidu finaalis Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

12:55

Venemaa on Ukrainasse sõdima värvanud üle tuhande keenialase Uuendatud

10:04

Kallas koostas Venemaalt nõutavate järeleandmiste nimekirja

19.02

Kaupmeeste hirm: kas septembris rakenduv nõue sunnib osa kaupa hävitama?

19.02

Briti politsei pidas kinni endise prints Andrew' Uuendatud

19.02

Taani pidas kinni Venemaalt tulnud konteinerlaeva

16:01

Ühisstardist sõit kujunes Dale-Skjevdali triumfiks Uuendatud

ilmateade

loe: sport

20:04

Kodumaale jõudnud Vonn heitis viiendat korda operatsioonilauale

19:32

Jääpurjetaja Rasmus Maalinn tuli DN-klassi maailmameistriks

19:12

VAATA OTSE | Kas Soome suudab Kanada vastu eduseisust kinni hoida? Uuendatud

19:01

Rijpma-de Jong pikendas Hollandi uisutajate valitsusaega 1500 meetris Uuendatud

loe: kultuur

18:52

Pärnu suvelavastus noorest merekarust kolib talveks Tallinna Lennusadamasse

18:48

Ugala teatri lavale jõuab põnevusdraama "Seisukoht"

16:00

Uue muusika reede: U2, Lana Del Rey, SZA, Moby, Inger

15:52

Sinijärve raamatusoovitused: Kristi Küppari "Viimane lusikas" on lõbus lugu

loe: eeter

14:56

Raadioteatris esietendub ajalooline helirännak "Sõsarkond"

13:18

Vanilla Ninja manager: mu töös on palju inimeste heatahtlikku mõjutamist

12:04

Zooloog: koidest vabanemiseks tuleb riided ja kuivained korduvalt külmutada

10:09

Pärn-Valdoja: Valérie Perrini teostes saavad kokku elegants ja põnevus

Raadiouudised

18:30

Abipolitseinikud saaksid seadusemuudatusega liiklusjärelevalve õigusi juurde

15:35

Raadiouudised (20.02.2026 15:00:00)

12:45

Kaitseväe taustaga riigikogu liikmed soovivad Eestisse sõjaväekohut

12:40

Kohus jättis Tartu hoiu-laenuühistu saneerimismenetluse algatamata

12:35

Ilm läheb lähipäevil pehmemaks

12:20

Raadiouudised (20.02.2026 12:00:00)

09:55

Õhutemperatuur kerkib saartel kohati ühe plusskraadini

09:55

Kantar Emor: veebruaris kasvas toetus sotsiaaldemokraatidele

09:55

Narva volikogu kinnitas 134 miljoni eurose linnaeelarve

09:55

Hispaania asub uurima sotsiaalmeediaplatvormide tegevust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo