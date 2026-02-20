Algab Tallinna Hipodroomi ristmiku ümberehitus

Paldiski maanteed, Endla tänavat ja Mustamäe teed ühendava Hipodroomi ristmiku ehitushanke kogumaksumus on 11,6 miljonit eurot pluss käibemaks, millest suurem osa kaetakse erakapitalist. Taristu lõplik valmimine on kavandatud 2027. aasta sügiseks.

"Selle ristmiku ehitus toimub kahel järgneval aastal. Linna poolt Haabersti poole minev suund selle aasta suvel ja 2027. aasta suvel siis linna poole minev suund.

Ristmik jääb terve aja avatuks liiklusele, kuid mingeid takistusi see toob," ütles Reteraa tegevjuht Reigo Randmets.

Leping sai sõlmitud koos Tallinna Vee ja Utilitasega Megido osaühinguga rekonstrueerimaks kogu Paldiski maantee ristmik.

Sõiduridade arv ei vähene.