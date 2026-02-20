Tallinna Tehnoloogiakolledž avab sügisel drooniakadeemia

Sügisel avatavale 1500-ruutmeetrisele alale tuleb robotiehituse labor, simulatsioonilabor, drooniareen ja liikurrobotite keskus.

Tallinna Tehnoloogiakolledž loodi nelja Tallinna kutsekooli – Lasnamäe mehaanikakooli, polütehnikumi, tööstushariduskeskuse ja ehituskooli – liitmisel ning sügisest hakkab seal õppima 6000 inimest. Kooli juht leiab, et kõik õpilased võiksid läbida baasdrooniõppe.

"Droonid on igal pool. Ehituses näiteks selleks, et hoone fassaadilt vaadata, kas vuugid lasevad niiskust läbi või mitte. Sõidad üles ja vaatad. Droonid on meedias, põllumajanduses ja logistikas. Arvame, et kõik õpilased peaksid saama droone proovida – oskama neid ehitada, remontida, programmeerida ja lennutada," rääkis Tallinna Tehnoloogiakolledži direktor Ott Pärna.