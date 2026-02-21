X!

Riik saatis tippjuhid ligi 160 000 euro eest spaasse kriisijuhtimist õppima

Riigikantselei korraldas avaliku sektori tippjuhtidele kümme kriisijuhtimiskoolitust, mis maksid kokku ligi 160 000 eurot. Enamik koolitusi toimus Tallinna lähedal spaas ning sisaldas lisaks õppetööle ka majutust, toitlustust ja spaateenuseid.

2025. aastal korraldati Laulasmaal LaSpas ligi 70 000 euro eest viis kolmepäevast koolitust, kirjutas Delfi.

Koolitustel osalesid avaliku teenistuse tippjuhid, omavalitsusjuhid ning elutähtsaid teenuseid osutavate ettevõtete juhid, ütles riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uiboaed.

2026. aasta jaanuarist märtsini on plaanis teha veel viis koolitust, mille eeldatav maksumus on kokku 80 000 eurot. Tänavu korraldati jaanuari kolmandal nädalavahetusel spaas kolm õppepäeva, mille eest maksumaksja tasus üle 16 500 euro.

Uiboaed rääkis, et koolitust ei saanud majutuseta korraldada, sest see toimus mitmepäevasena ja sihtrühmaks olid inimesed üle Eesti. Ta lisas, et programm eeldab osaliste suhtlemist ja varasema kriisijuhtimiskogemuse jagamist.

Uiboaia sõnul koosneb koolitusprogramm kolmest moodulist: laiapindse riigikaitse korraldus Eestis, organisatsiooni kriisiks valmisolek ning kriisijuhtimise psühholoogia.

Kuigi riigikantselei kriisijuhtimise koolituse korraldamiseks tehtud kaks hanget võitis LaSpa Group OÜ, ei olnud Uiboaia sõnul spaateenuse olemasolu pakkumuse esitamise tingimus.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

