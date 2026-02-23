X!

FT: Iraan ja Venemaa sõlmisid salajase relvalepingu

Iraani režiimi juhtkond
Iraani režiimi juhtkond Autor/allikas: SCANPIX/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Väljanne Financial Times teatas pühapäeval, et Iraan sõlmis Venemaaga salajase 500 miljoni euro suuruse tehingu tuhandete täiustatud kantavate raketisüsteemide ostmiseks

Väljaanne tutvus meediasse lekkinud Vene dokumentidega ning viitas mitmele lepinguga kursis olevale isikule. Venemaa kohustub nende andmete järgi kolme aasta jooksul tarnima Iraanile 500 Verba kantavat laskeseadeldist ja 2500 9M336 raketti.

Artiklis rõhutatakse, et Verba on üks Venemaa moodsamaid õhutõrjesüsteeme – mis on võimeline tabama tiibrakette, madalalt lendavaid lennukeid ja droone.

Väljaanne märkis, et informatsioon Iraani ja Venemaa tehingute kohta lekkis meediasse hetkel, kui USA president Donald Trump koondas Iraani ümber suuri Ühendriikide vägesid ja ähvardas Teherani rünnakutega, kui viimane ei nõustu piirama oma tuumaprogrammi.

Verba laskeseadeldiste ostulepingu kohaselt on tarned kavandatud toimuma kolmes osas aastatel 2027–2029. Tähelepanuväärne on asjaolu, et tõenäoliselt on teatud arv süsteeme Iraanile juba varem tarnitud.

Artiklis öeldakse, et vastavalt kokkuleppele, mida väljaanne uuris, esitas Teheran ametliku taotluse nende süsteemide saamiseks 2025. aasta juulis ehk paar päeva pärast 12-päevase konflikti lõppu, mille käigus USA liitus hetkeks Iisraeliga rünnakutes kolmele Iraani võtmetähtsusega tuumaobjektile.

Üks endine USA kõrge ametnik oletas, et Venemaa võis näha lepingus võimalust parandada suhteid Iraaniga pärast seda, kui see ilmselt ei suutnud tulla oma liitlasele appi 12-päevase sõja ajal Iisraeliga.

"Nad tahavad, et Iraan jääks nende partneriks. Ja seetõttu, isegi kui nad ei saa reageerida kriisi keskel, jälgivad nad sündmuste arengut, et püüda suhteid parandada," selgitas allikas.

Väljaanne märkis, et vaatamata lääne majandussanktsioonidele määrab Venemaa rahvusvahelises relvamüügis hinnad regulaarselt eurodes ja dollarites.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

