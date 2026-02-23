Otse 13.15: erikomisjon arutab Rail Balticu rahastamist
Riigieelarve kontrolli erikomisjonis arutatakse esmaspäeval Rail Balticu rahastamist. ERR-i portaal näitab kell 13.15 algavat istungit otsepildis.
Avalikule istungile on kutsutud Euroopa Kontrollikoja liige Annemie Turtelboom, Euroopa Kontrollikoja audiitor Guido Fara, Läti Seimi Rail Balticu uurimiskomisjoni juht Andris Kulbergs, kliimaministeeriumi asekantsler Sander Salmu, Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets ja riigikontrolör Janar Holm.
Toimetaja: Urmet Kook