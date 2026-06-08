Otse 13.15: erikomisjon arutab Rail Balticu rahastamist ja tulevikku
Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab esmaspäeval Rail Balticu hetkeseisu, rahastamist ja tulevikuperspektiive. Kell 13.15 algav komisjoni istung on avalik ja seda saab vaadata ERR-i portaalist.
Istungile on kutsutud kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu, RB Rail nõukogu esimees Matiss Paegle ja liige Sandor Liive, Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets ning riigikontrolör Janar Holm.
Toimetaja: Urmet Kook