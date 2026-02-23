Paks merejää häirib Baltic Workboatsi laevatehase tööd

Tänavune paks merejää on Saaremaa laevaehitaja Baltic Workboatsi pannud keerulisse olukorda. Tellijale pole juba eelmise aasta lõpust alates võimalik olnud valmis laevu üle anda ja samas võib ka ühe laeva valmimistähtaeg just jää tõttu edasi lükkuda.

Ükskõik kui kaugele Nasva laevatehase kohalt mere poole vaadata, vaba vett pole kusagil näha. Laevad kai ääres on juba mitu kuud valmis, aga paraku tellijale neid üle pole saadud anda, sest laevad paraku jääd mööda ei sõida.

"On selgitamist olnud üksjagu, aga ka näiteks Klaipeda sadam, kuhu need pidid minema, on ka jääs, mis on ka erakordselt erakordne neile. Selle pealt oli neid läbirääkimisi ka lihtsam pidada. Õnneks oleme osade tellijatega ka tänaseks kompromisslahendused leidnud," lausus Baltic Workboatsi tehasejuht Erik Aleksejev.

Tehases on hetkel erinevas tööfaasis kokku 16 erinevat laeva. Ka uus Eesti riigilaevastiku töölaev on samamoodi kail juba peaaegu päris valmis ehitatud, nüüd oleks aeg ka see laev veeskada, aga ka seda praegu teha ei saa. Enam kui 70 sentimeetrit on jää paksuseks mõõdetud.

"See slipp, kuhu see laev peaks nii-öelda minema, käisime seal just jää paksust mõõtmas ja saime paksuseks 71 sentimeetrit. Sinna seda panna võimalik ei ole ja puht füüsiliselt ta sealt läbi ei lähe. Ka meie veeskamisseadmete rihmad ei peaks seda vastu. Ehk siis väga suur ja tõsine väljakutse ja kindlasti see mõjutab katsetusi ja üleandmist. Üleandmise tähtaeg on kohe-kohe saabumas ja seda hoida tänase teadmise juures on pigem keeruline," sõnas Aleksejev.

Samas ka ühtki jäälõhkujat Nasvale tellida ei saaks madala meretaseme tõttu, seega oodatakse Nasval tänavu kevade tulekut ja jääminekut eriti.