Kaitseliitlased kinkisid vabariigi sünnipäeva eel kuuele külavanemale Eesti lipu

Kaitseliidu Põlva malev on juba kaheksa aastat Eesti vabariigi sünnipäeva eel annetanud kogukonna säde-inimestele ja sageli nähtamatu töö tegijatele Eesti lipu, et tänada neid tehtud töö eest ja tunnustada kogukonna heaks antud panust.

Anu Kuldmäe on Krootuse lasteaia õpetaja, lööb kaasa naiskodukaitses ning on pea 150 elanikuga Prangli küla külavanem. Ta on üks kuuest külavanemast, kellele Kaitseliidu Põlva malev kingib tänavu vabariigi sünnipäeva eel Eesti lipu.

"Enda elus teen igapäevast tööd, aga et keegi on märganud!" ütles Kuldmägi, tuues välja, et oluline on ülesandeid jagada ning kogu vastutust enda peale võtta ei tohi.

Kuldmäe hinnangul on aga kõige raskem hoida kogukonda aktiivsena.

Tänavu otsustatigi lipud kinkida justnimelt külavanematele ja lipu sai ka Rosma külavanem, kes seda tööd enam ametlikult ei tee, aga tegemata ka ei saa jätta.

"Väga uhke on, ütlemata uhke ja selle tunnustuse eest, et mind on märgatud. Jah, ülev tunne on," lausus tunnustuse saaja Tõnu Lõbu.

Eesti lipu kinkimine on kõige kõrgem tunnustus, mille kaitseliit saab üle anda.

"Kaitseliit tundis, et on vaja tunnustada kogukondades ja inimesi, kes võib-olla tavaliselt tunnustust ei saa. Näiteks eelmine aasta hooldekodude töötajad. See sidusus, kuna Kaitseliidu Põlva malev on maakaitseüksus, siis ilma kogukondadeta ei ole meil ka siin mitte midagi teha," ütles kaitseliidu Põlva malevkonna pealik Jaano Mägi.

Kokku kingib kaitseliidu Põlva malev kogukonna olulistele inimestele iga aasta kuus Eesti lippu.